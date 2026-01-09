Los países de la UE apoyan el acuerdo de libre comercio con Mercosur

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea (UE) han dado este viernes su apoyo al acuerdo de libre comercio con Mercosur, a pesar de la oposición del sector agrícola y de países como Francia.

Tras la luz verde al pacto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está previsto que viaje este lunes a Paraguay para la firma oficial con los países que integran la organización latinoamericana.

