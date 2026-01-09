Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Firma el lunes en Paraguay

Los países de la UE apoyan el acuerdo de libre comercio con Mercosur

Una mayoría cualificada de Estados miembros da luz verde al pacto pese a la oposición de los agricultores

Protesta contra el Mercosur: agricultores catalanes cortan la AP-7 y la N-II en Pontós

Beatriz Ríos

Bruselas

Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea (UE) han dado este viernes su apoyo al acuerdo de libre comercio con Mercosur, a pesar de la oposición del sector agrícola y de países como Francia.

Tras la luz verde al pacto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está previsto que viaje este lunes a Paraguay para la firma oficial con los países que integran la organización latinoamericana.

