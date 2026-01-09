Firma el lunes en Paraguay
Los países de la UE apoyan el acuerdo de libre comercio con Mercosur
Una mayoría cualificada de Estados miembros da luz verde al pacto pese a la oposición de los agricultores
Bruselas
Una mayoría cualificada de países de la Unión Europea (UE) han dado este viernes su apoyo al acuerdo de libre comercio con Mercosur, a pesar de la oposición del sector agrícola y de países como Francia.
Tras la luz verde al pacto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está previsto que viaje este lunes a Paraguay para la firma oficial con los países que integran la organización latinoamericana.
