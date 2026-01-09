León XIV critica a los países que "violan las fronteras ajenas" y han puesto la guerra "de moda"

Los papas suelen usar sus discursos anuales al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede para enviar sus mensajes al mundo. León XIV no ha sido una excepción. En su largo discurso de este viernes, pronunciado en italiano e inglés —idioma que ha usado cuando ha querido enviar los mensajes más contundentes—, el Papa peruano-estadounidense ha criticado vehementemente a quienes están debilitando el multilateralismo e incluso "violan las fronteras ajenas", comprometiendo así convivencia civil en el mundo.

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas”, ha dicho. "La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados", ha afirmado.

Venezuela

"Los que buscan perturbar la paz", ha continuado, "no tienen odio a la paz; simplemente la desean cambiar a su capricho. No buscan suprimir la paz; lo que quieren es tenerla como a ellos les gusta". "Esto compromete gravemente el Estado de derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica", ha precisado.

En este marco, y ya hablando directamente de Venezuela, León XIV ha reivindicado "soluciones políticas" y "no la defensa de intereses partidistas" para este país, sumido en una gran crisis después de la intervención estadounidense y la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro. "El aumento de las tensiones en el mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana también es motivo de profunda preocupación", ha afirmado. "Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y por la construcción de un futuro de estabilidad y concordia", ha continuado.

Ucrania y Palestina

Lo mismo sobre Ucrania, país por el cual, en el día en el que Rusia ha usado por segunda vez el misil balístico hipersónico Oréshnik, ha pedido un alto el fuego. "Reitero la plena disponibilidad de la Santa Sede a apoyar cualquier iniciativa que promueva la paz y la armonía", ha precisado. De esta manera ha pedido a la comunidad internacional "que no vacile en su compromiso de buscar soluciones justas y duraderas que protejan a los más vulnerables y devuelvan la esperanza a las personas afectadas".

Del mismo modo, en cuanto al conflicto israelí-palestino, León XIV se ha dicho nuevamente preocupado por la "grave crisis humanitaria" que sigue sufriendo la población palestina. "La Santa Sede está especialmente atenta a cualquier iniciativa diplomática que busque garantizar a los palestinos de la Franja de Gaza un futuro de paz duradera y justicia en su propia tierra, así como a todo el pueblo palestino y a todo el pueblo israelí.

