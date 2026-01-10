Negociaciones de paz
EEUU y Ucrania planean firmar un pacto de reconstrucción por 800.000 millones, según 'The Telegraph'
Con el acuerdo, vinculado al plan estadounidense para la paz en Ucrania, Kiev buscaría reactivar la economía e incentivar garantías de seguridad por parte de Washington
EFE
Los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y de Estados Unidos, Donald Trump, podrían firmar durante la próxima cumbre de líderes mundiales en Davos (Suiza) un acuerdo que movilizaría unos 800.000 millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia, publica este sábado 'The Telegraph'.
Ese pacto de 'prosperidad', vinculado al plan estadounidense para un acuerdo de paz en Ucrania, busca reactivar la economía ucraniana y sentar las bases de un pacto de seguridad bilateral con Washington, según el diario.
De acuerdo con el 'Telegraph', que cita a fuentes no identificadas, Zelenski había previsto inicialmente viajar a la Casa Blanca para concluir tanto el acuerdo económico como las garantías de seguridad, pero sus aliados europeos recomendaron usar la reunión en Davos, que se celebra entre el 19 y el 23 de enero, como escenario más adecuado.
A cambio de garantías de seguridad
El acuerdo de reconstrucción contemplaría movilizar préstamos, subvenciones e inversiones privadas durante una década, basándose en el pacto de minerales firmado por ambos países el año pasado, que ofreció a los inversores estadounidenses acceso preferente a futuros proyectos mineros, apunta el periódico. El 'Telegraph' añade que BlackRock, el mayor grupo de inversión del mundo, podría participar en el programa, cuyos detalles se desconocen.
Si bien las fuentes del periódico indican que el pacto de prosperidad podría firmarse en Davos, no está claro que vaya a ser así en el caso del acuerdo sobre la seguridad futura de Ucrania.
Con todo, Kiev confía en que la implicación de Washington en una eventual reconstrucción incentive garantías de seguridad sólidas, que sirvieran para disuadir otros ataques de Rusia. Éstas incluirían, entre otras cosas, el despliegue en suelo ucraniano de una fuerza multinacional de la llamada Coalición de Voluntarios, liderada por el Reino Unido y Francia, que respaldaría al Ejército ucraniano en la defensa de la paz.
