Estados Unidos
Trump ofrece la "ayuda" de EEUU para la "libertad" de Irán en medio de las protestas
El apoyo del líder estadounidense se sumó al de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo este sábado que Europa "apoya plenamente" a "las mujeres y hombres iraníes que reclaman la libertad"
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció este sábado la "ayuda" de su Gobierno para la "libertad" de Irán, en medio de las protestas que suman dos semanas en el país persa contra la gestión económica y que han provocado al menos 51 muertos.
"Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. ¡EE.UU. está listo para ayudar!", escribió el mandatario en su red social Truth Social.
El apoyo del líder estadounidense se sumó al de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien dijo este sábado que Europa "apoya plenamente" a "las mujeres y hombres iraníes que reclaman la libertad".
Además, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, publicó por la mañana en sus redes sociales que "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán", donde las protestas contra la gestión económica han escalado hasta llegar a decenas de ciudades y cuestionar al líder supremo iraní, al ayatolá Ali Jameneí.
Trump no ofreció más detalles de sus acciones, pero anteriormente había advertido de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes, pues al menos hay 51 muertos desde el 28 de diciembre, según informó este viernes la organización civil Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo, Noruega.
El Ejército de Irán, donde siguen sin funcionar las telecomunicaciones en el decimocuarto día de protestas, aseguró este sábado que enfrentará seriamente cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica.
