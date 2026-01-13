Corea del Sur
Fiscales de Corea del Sur piden la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk Yeol por la ley marcial
Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política
EP
El equipo especial de fiscales a cargo del caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol ha pedido este martes la pena de muerte para el exmandatario en relación con la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 y que le costó el cargo meses después.
Los fiscales han señalado a Yoon como el responsable de liderar un proceso de insurrección al declarar la citada ley, que llevó al despliegue de tropas durante varias horas en las inmediaciones del Parlamento y desató una grave crisis política a nivel interno, según informaciones del diario 'The Korea Times'.
En su solicitud, han argumentado que Yoon era, en última instancia, responsable de "intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional". Así, han defendido que estas acciones representaron una "grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana".
Esta petición, que ha sido planteada durante una vista judicial ante el tribunal de distrito de Seúl, marca un momento de inflexión en uno de los casos judiciales más polémicos de la historia del país asiático.
El expresidente ha sido imputado también por abuso de poder y obstrucción a la justicia, y los fiscales inciden en que siguió adelante con la imposición de una ley reservada para tiempos de guerra, emergencias nacionales o crisis de gran envergadura. Sin embargo, Yoon alegó en todo momento que su decisión era constitucional y legal, unos argumentos que han sido rechazados por los fiscales.
El exjefe de Estado ha sido acusado de haber tomado medidas para propiciar el arresto de figuras políticas relevantes durante aquella jornada del 3 de diciembre, entre ellas el presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el entonces líder opositor (y ahora presidente del país), Lee Jae Myung.
Desde entonces, varios ministros y altos cargos de su Gobierno han sido imputados en condición de cómplices por desempeñar un papel fundamental a la hora de supuestamente instigar a la insurrección.
Bajo el Código Penal surcoreano, el delito de encabezar actos de insurrección lleva a tres posibles escenarios: la pena de muerte, la cadena perpetua o la cadena perpetua exenta de trabajos forzosos.
- El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
- Urbanismo autoriza la apertura del quiosco-bar del Muelle Camaronero junto al río un año después
- Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla: el precio de la vivienda sube un 18% en un año
- El mercado inmobiliario de Sevilla, la 'excepción' nacional: las viviendas en construcción duplican a los nuevos hogares
- Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
- Alba, una de las jóvenes andaluzas que logró pedir el bono de alquiler: 'En 20 segundos ya había 2.500 personas en la cola
- Sanidad rechaza un nuevo barrio con 700 viviendas junto al cementerio de Sevilla: 'No se descartan efectos crónicos en la salud
- Un juzgado abre una investigación a la gerente del SAS por los contratos sanitarios firmados en Córdoba entre 2020 y 2021