Carros de combate israelíes disparan a una patrulla española de cascos azules en el Líbano

Los cascos azules desplegados por España en el Líbano han sido objeto de un nuevo ataque israelí, según ha confirmado el Ministerio de Defensa a primera hora de la mañana de este martes. El ataque consistió en tres disparos, posiblemente de advertencia, de carros de combate de las Fuerzas Israelís de Defensa contra una patrulla española formada por integrantes de la Brigada Guadarrama XII del Ejército de Tierra que vigilaba la intrusión de esos tanques y se saldó con todos los componentes de la patrulla ilesos.

Del ataque dio noticia antes la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que manda el general español Antonio Bernal. El incidente, calificado de "ataque" por FINUL, tuvo lugar, según Defensa, pasadas las 16.30 de este lunes (hora local) en el Sector Este de la Blue Line, o demarcación fronteriza cuyo control está asignado por la ONU a los cascos azules españoles principalmente. Según la misión FINUL, todo comenzó a primera hora del día.

El relato de Defensa confirma que tres carros Merkava israelíes rebasaron el límite de la franja de seguridad que separa al Líbano de territorio invadido por Israel. Una patrulla española se dirigió al punto en el que se habían posicionado, al sur de la localidad libanesa de El Khiam. Cuando los españoles se aproximaban, dos de los carros hicieron fuego tres veces con su cañón. Sus disparos impactaron a 150 y 380 metros de la patrulla.

Los soldados del batallón español (o SPANBATT, en la terminología de la misión) retrocedieron a zona segura, ha confirmado Defensa, y continuaron replegándose hasta su base en el sector Este, el acuartelamiento Miguel de Cervantes en Marjayún.

Monitorizar la invasión

La intención con la que la patrulla española había sido enviada a la zona era la de "monitorizar" -la expresión es de un comunicado de Defensa- a los carros y comprobar que se habían salido de su demarcación de seguridad, técnicamente llamada Buffer Zone. No ha trascendido intercambio de comunicaciones entre la patrulla y los vehículos acorazados israelíes, pero sí que estos "apuntaron constantemente" con mira láser al vehículo español, supuestamente un blindado medio a ruedas (BMR), si bien este último detalle no ha sido aún confirmado.

Antes de los disparos, FINUL había pedido por los canales habituales al Ejército israelí que los carros dejaran de avanzar por territorio que no tienen controlado. Según el mando de FINUL, esa comunicación se hizo "siguiendo la práctica habitual de las patrullas en zonas sensibles próximas a la Línea Azul". Pasada media hora del encontronazo, los carros de combate israelíes también abandonaron la zona, dirigiéndose de nuevo a su base.

Archivo - Militares de la FINUL / Niall Carson/PA Wire/dpa - Archivo

En un comunicado emitido la noche del lunes, FINUL ha comentado que "ataques como estos contra efectivos de mantenimiento de la paz identificados que trabajan en virtud de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad [de Naciones Unidas] se están volviendo alarmantemente comunes". La misión de cascos azules ha calificado esos ataques de "una grave violación de la resolución 1701".

En el mismo comunicado, el mando de la misión FINUL ha recriminado al Ejército israelí que sus unidades tienen "la obligación de garantizar la seguridad de las fuerzas de mantenimiento de la paz y de cesar sus ataques", y que la Resolución 1701 de Naciones Unidas trata de garantizar "la estabilidad por la que trabajan las fuerzas de paz y las partes".

Protesta española y respuesta israelí

El Ministerio español de Asuntos Exteriores ha emitido también una nota de "firme condena" de la agresión sufrida por la patrulla de cascos azules, informa Mario Saavedra. Exteriores habla de "los continuos e inaceptables ataques israelíes contra las posiciones de FINUL", y denuncia que en este incidente se ha visto amenazada "otra vez más la integridad física del contingente español". Para el departamento que dirige el ministro José Manuel Albares se trata de "una sucesión de acciones que representa una seria escalada contra el personal e infraestructuras de FINUL".

El Gobierno ha urgido a Israel a "respetar a las fuerzas de paz y a cumplir con sus obligaciones en materia de derecho internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024". La nota emitida este martes asevera que "España reitera su compromiso con la soberanía, integridad territorial y estabilidad del Líbano y con el cumplimiento íntegro de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad" y defiende el trabajo de los cascos azules como "esencial para la consecución de esos objetivos".

Transcurridas más de 24 horas del incidente, la embajada de Israel en España ha hecho pública su versión. Según la legación, los carros "dispararon hacia un sitio de infraestructura terrorista" y "varios minutos después del disparo, se recibió una solicitud de FINUL para cesar el fuego en la zona, alegando que la actividad se había realizado cerca de sus fuerzas que operaban en el área". Israel contradice a la misión de cascos azules alegando que "durante la actividad", y como después comprobaron, "no se identificaron fuerzas de FINUL en la zona". El ejército israelí "enfatiza" -dice el comunicado diplomático- que "operan para desmantelar la infraestructura terrorista de Hezbolá y no operan contra las fuerzas de la ONU".

Pero este mismo martes FINUL ha denunciado el disparo de proyectiles de mortero israelíes contra un punto de aterrizaje de helicópteros de los cascos azules en Yaroun, a pocos kilómetros de la línea azul, en un subsector de la zona Oeste de la franja de separación de Naciones Unidas controlado por Irlanda. Han sido dos disparos con bengalas iluminadoras, según la mencionada fuente, que han impactado en la puerta del acuartelamiento y en la explanada de aeronaves. Con motivo de este otro ataque, UNIFIL ha vuelto a recordar al Gobierno israelí su obligación de no poner en peligro a los cascos azules.

Unidad acorazada

Alrededor de 690 militares españoles integran la misión que, en la nomenclatura de Defensa, se llama Libre Hidalgo, que a su vez son parte de los 11.000 cascos azules de 40 nacionalidades que forman FINUL. La Brigada Guadarrama XII -unidad de infantería acorazada del Ejército español con sus bases en El Goloso (Madrid) y El Empecinado (Valladolid)- se encuentra en plena rotación y es el grueso de la aportación española: relevó a la Brigada Canarias el pasado 25 de noviembre.

La misión FINUL (UNIFIL en sus siglas en inglés) estará vigente en la zona de fricción de Israel con el Líbano, en principio, hasta finales de 2026, fecha en la que la mayoría de probabilidades apuntan a que será cancelada.

Según ha recordado Europa Press, la FINUL ha informado de al menos ocho ataques contra sus efectivos durante 2025, pese al alto el fuego pactado en noviembre de 2024 que preveía la retirada tanto de Israel como de Hizbulá del sur de Líbano.

Suscríbete para seguir leyendo