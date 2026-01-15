Irán asegura ahora que "no hay plan de ahorcamientos" de manifestantes y Trump dice que "la violencia ha parado"

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este miércoles que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden el país y rechazó las versiones que circulan sobre ejecuciones por ese motivo. Horas antes, el jefe del poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, había asegurado en un mensaje difundido por la televisión pública que las autoridades no dilatarían los castigos y llevarían a cabo juicios y ejecuciones "rápidos". Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que según informes a los que tuvo acceso, las matanzas aparentemente han cesado.

Esta aparente desescalada tuvo lugar poco antes de que Irán cerrase su espacio aéreo durante casi cinco horas esta pasada madrugada y de que se conociera que Estados Unidos ha ordenado la retirada de parte de su personal de bases de Oriente Próximo, en un movimiento similar al realizado antes de bombardear instalaciones nucleares iraníes el pasado verano.

Según aseguró el ministro iraní, durante una entrevista exclusiva con Fox News, las versiones sobre ahorcamientos forman parte de una campaña de desinformación y reiteró que no se planea ejecutar a ningún manifestante. "Puedo decir con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento", aseguró Araghchi durante la entrevista.

El jefe de la diplomacia iraní subrayó que las protestas internas ya se encuentran bajo control según su Gobierno y que las muertes recientes no son responsabilidad directa de las autoridades iraníes. "Deben buscar a los responsables fuera de Irán. Tenemos evidencias de que se trata de un complot israelí que ha fracasado", afirmó Araghchi, quien pidió a la comunidad internacional centrarse en soluciones diplomáticas y evitar medidas que puedan escalar la tensión en la región.

Según un funcionario del Gobierno iraní, los muertos en las protestas que arrancaron el pasado 28 de julio se elevan a unos 2.000.

Violencia atajada

Antes de la transmisión de la entrevista del ministro, Trump había asegurado que según informes las ejecuciones y matanzas de manifestantes en Irán aparentemente han cesado. "Me han informado que la violencia ha parado y que no hay planes de ahorcamientos en este momento", aseguró el mandatario, sin detallar la fuente de su información.

Trump también advirtió al régimen iraní sobre posibles acciones si la represión se reanudara y pidió respeto a los derechos de los ciudadanos. "El pueblo iraní merece ser tratado con humanidad. Si empiezan a colgar a manifestantes, tomaremos medidas muy fuertes", dijo el martes el presidente de EEUU.

Por su parte, Irán pidió a Trump no repetir "el mismo error" de junio en referencia a los ataques sobre las instalaciones nucleares en 2025 y buscar salidas diplomáticas.