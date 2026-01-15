La líder del Partido Conservador británico echa a su portavoz de Justicia tras acusarle de planear unirse a los populistas de Farage

El auge del partido de derecha populista Reform UK está provocando un terremoto interno en el Partido Conservador británico. Al goteo de deserciones de exdiputados y de antiguos miembros destacados del Gobierno se ha sumado este jueves un nuevo escándalo: la decisión de la líder de la formación, Kemi Badenoch, de destituir al hasta ahora portavoz de Justicia y peso pesado del partido, Robert Jenrick, tras acusarle de planear unirse a los populistas de Nigel Farage y de querer dañar a los 'tories' con este movimiento. La expulsión de Jenrick ha evidenciado la tensión interna entre los conservadores ante el ascenso meteórico de Reform UK, formación que aspira a ganar las próximas elecciones generales en 2029.

"Lamento mucho haber recibido pruebas claras e irrefutables no solo de que [Jenrick] se estaba preparando para desertar, sino de que planeaba hacerlo de la forma más perjudicial posible para el Partido Conservador y para sus compañeros", ha asegurado Badenoch en un mensaje compartido en sus redes sociales. "Es mi responsabilidad proteger a nuestro partido y, ante esa información, tomé la única decisión que cualquier líder responsable podría tomar. Porque el pueblo británico está cansado del psicodrama político. Y yo también", ha añadido.

La fuga ha sido confirmada pocas horas más tarde por el propio Jenrick, quien ha cargado duramente contra su antiguo partido en una rueda de prensa junto a Farage. El ya exmiembro de los ‘tories’ ha responsabilizado a la formación de empobrecer a los británicos y de contribuir a la llegada de inmigrantes, en un discurso en el que parecía olvidar por momentos su participación en el anterior Gobierno de Rishi Sunak. “La mayoría de los miembros del Partido Conservador en Westminster se niegan a aceptarlo o, lo que es peor, están siendo deshonestos sobre lo que ha hecho el partido”, ha asegurado Jenrick, quien ha afirmado que la formación “no ha cambiado y no puede cambiar”.

Candidato fallido

Jenrick emergió como uno de los posibles reemplazos de Sunak cuando las encuestas ya pronosticaban una debacle del Partido Conservador en las elecciones generales de 2024. A pesar de tener un perfil moderado cuando se incorporó a las filas de la formación y de apostar por permanecer en la Unión Europea en la campaña del Brexit, con el paso del tiempo fue radicalizando sus posiciones políticas y acercándose cada vez más al sector más a la derecha del partido. Prueba de ello fue su decisión de abandonar el cargo de secretario de Estado de Inmigración al considerar que el entonces líder conservador no estaba aplicando suficiente mano dura para frenar la llegada de inmigrantes al país.

Su juventud y su destacable capacidad dialéctica convencieron a una parte importante de sus compañeros de partido, quienes apostaron por él en las primarias celebradas poco después de la salida de Sunak. Jenrick se quedó a las puertas de la victoria, perdiendo finalmente frente a Badenoch con un 43% de los votos de la militancia, frente al 56% de su rival. Aún así, la nueva líder 'tory' lo incluyó en su equipo y le nombró portavoz de Justicia, un cargo que ha ocupado hasta ahora a pesar de que nunca renunció a sus aspiraciones de liderar el partido.

Contactos con Reform UK

La cercanía entre Jenrick y Farage no ha pillado a nadie por sorpresa. En unas grabaciones obtenidas por Sky News el pasado abril, el entonces portavoz de Justicia de los 'tories' defendió una coalición con Reform UK para hacer frente al Partido Laborista en las próximas generales. "El peor escenario posible sería que Keir Starmer se alzara con la victoria como resultado de la desunión de los dos partidos. No sé vosotros, pero yo no estoy preparado para que eso suceda”, aseguró en un encuentro privado con estudiantes. Poco después corrigió sus palabras, descartó cualquier intento de coalición con los populistas e invitó a Farage a “volver a su retiro”, pero la fractura con Badenoch era ya evidente.

Jenrick ha sido el último en subirse al carro de Reform UK tras un goteo de deserciones que no parece tener final a la vista. En una intervención este jueves, Farage ha asegurado que la líder de los conservadores está “aterrada” y ha instado a los miembros del partido a sumarse a su proyecto. Sus intentos de acabar de forma definitiva con los ‘tories’ son más reales que nunca.