Italia considera "un chiste" la misión militar europea en Groenlandia: "¿A qué van? ¿De excursión?"

El Gobierno italiano ha reaccionado este viernes con desdén a la decisión de algunos países europeos, entre ellos Francia y Alemania, de enviar una misión militar con soldados europeos a Groenlandia en respuesta a las recientes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump. "Parece un chiste", ha afirmado el ministro de Defensa, Guido Crosetto, al desmarcar a Italia de la iniciativa. "¿A qué van? ¿De excursión?", ha añadido en tono sarcástico. En la misma línea se ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, al señalar que "esto no se trata de enviar a diez o quince soldados a la región".

Crosetto y Tajani se pronunciaron de este modo con motivo de la presentación de un "nuevo documento estratégico" de Italia sobre la región, en el que Roma ha defendido, entre otras cosas, que la UE se mantenga firme en la colaboración con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y Estados Unidos (EEUU) en el Ártico. Roma quiere "contribuir a la seguridad y a la disuasión en el Ártico en el marco del compromiso de Italia en la OTAN, manteniendo un enfoque mesurado respecto a las narrativas geopolíticas sobre el aumento de la competencia y los riesgos de conflicto en la región", señala el documento, sin referencias al actual clima de tensión entre EEUU y la Unión Europea (UE).

El mundo 'libre'

"Hemos recordado antes con el ministro Tajani una pista construida por la aeronáutica [italiana] en el Ártico. Desde hace tiempo, el Ministerio de Defensa [italiano] se interesa por el Ártico, con la marina, la fuerza aérea y el ejército. Los ejercicios [militares] no han comenzado ahora y desde luego no son 15 soldados enviados a Groenlandia", ha dicho en este marco Crosetto. "15 italianos, 15 franceses y 15 alemanes en Groenlandia, parece el principio de un chiste", ha dicho Crosetto. "En cambio, creo que nuestro interés es mantener unido el mundo occidental, el mundo libre, y pensar siempre desde el punto de vista de la OTAN, desde el punto de vista de la ONU", ha añadido desde Villa Madama, un palacio en la zona norte de la capital italiana en el que se llevó a cabo el acto.

Unas palabras similares también han sido pronunciadas por el ministro Tajani. "No se trata de enviar a 10 o 15 soldados a la región. Tiene razón Crosetto. Se trata de tener en la cabeza una estrategia, no es una cuestión táctica, y nosotros tenemos una visión, una visión conjunta a 360", ha dicho el titular italiano de Exteriores. "Nosotros vamos a seguir promoviendo un mayor compromiso de la OTAN en esa área con la presencia de la UE", ha argumentado.

La propia Meloni también ha intervenido sobre el asunto, aunque sólo con un texto escrito —que fue leído durante el acto— ya que en estos días la primera ministra italiana se encuentra en Japón para una visita institucional. El Ártico debe "convertirse cada vez más en una prioridad de la Unión Europea y de la OTAN, y que la Alianza Atlántica debe aprovechar la oportunidad de desarrollar en la región una presencia coordinada, capaz de prevenir tensiones, preservar la estabilidad y responder a las injerencias de otros actores", ha dicho desde allí la líder, en la actualidad la principal aliada de Trump en Europa.