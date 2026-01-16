Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Funcionarios JuntaDetenidos ultras SevillaLluvias fin de semanaPantanos SevillaLimpieza colegios SevillaOposiciones docentes 2026
instagramlinkedin

Tensión en el Ártico

Parlamentarios de EEUU apoyan en Dinamarca la integridad de Groenlandia frente a Trump

"El respeto a los principios fundamentales es una obligación, no una opción", afirma el senador demócrata Chris Coons, ante la televisión pública danesa DR.

Archivo - Imagen de archivo de las banderas de Groenlandia y Dinamarca.

Archivo - Imagen de archivo de las banderas de Groenlandia y Dinamarca. / Steffen Trumpf/dpa - Archivo

Gemma Casadevall

Gemma Casadevall

Berlín

Una delegación de once congresistas o senadores de Estados Unidos, entre ellos dos republicanos, plasmaron desde Dinamarca su respaldo a la soberanía, integridad y derecho a la autodeterminación de Groenlandia, la isla ártica bajo amenaza de anexión por parte de Donald Trump. "El respeto a los principios fundamentales es una obligación, no una opción", afirmó el senador demócrata Chris Coons, ante la televisión pública danesa DR. "Groenlandia es un aliado", añadió por su parte su colega republicana, Lisa Murkowski.

La visita de la misión estadounidense se fraguó a iniciativa de una de las dos diputadas por Groenlandia del Parlamento danés, la izquierdista Aaja Chemnitz, y con el apoyo de Murkowski, senadora por Alaska. Se produce en un momento álgido, tras la cita el pasado miércoles en Washington entre los titulares de Exteriores de EEUU, Dinamarca y Groenlandia, que terminó sin otro acuerdo que el de crear un grupo de trabajo para abordar la situación.

“Estamos de acuerdo en nuestros desacuerdos”, sintetizó al término de su reunión en la Casa Blanca el ministro danés, Lars Lokke Rasmussen. Aparentemente, el único avance fue la creación de ese grupo. Pero incluso en su cometido han aparecido ya divergencias. Para la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el objetivo es avanzar en la adquisición de la isla, lo que rechazan Dinamarca y este territorio autónomo ártico.

Tal adquisición está descartada, respondió desde Copenhague Rasmussen, político conservador que, antes que titular de Exteriores ocupó el puesto de primer ministro (de 2015 a 2019). Entre sus compatriotas tiene fama de negociador duro, que hace valer sus argumentos y posiciones, lo mismo que la jefa del gobierno actual, la socialdemócrata Mette Frederiksen.

Noticias relacionadas y más

Mientras en la capital danesa se buscan puntos de encuentro con los parlamentarios estadounidenses, Casa Blanca lanzaba su siguiente desafío: la visita a la isla en marzo de su enviado especial para Groenlandia Trump, Jeff Landry, cuya designación en diciembre pasado desató una protesta formal a escala diplomática entre Copenhague y Washington.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
  2. Los pantanos del Guadalquivir, clave para Sevilla, encadenan seis semanas de subida: estas son las cifras
  3. El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
  4. El viernes empeorará el tiempo en Andalucía: lluvias y tormentas barrerán la comunidad con nuevos frentes
  5. Entrenúcleos es ya el barrio más caro del área metropolitana de Sevilla: el precio de la vivienda sube un 18% en un año
  6. El Ministerio ofrece a Almonte construir un nuevo Paseo Marítimo en Matalascañas más alejado de la costa
  7. Este jueves, más lluvias en Andalucía: una nueva borrasca afectará a varias provincias y bajarán las temperaturas
  8. Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 15 de enero de 2026

De las quejas por suciedad a las dudas por la privatización: "Hay pocos limpiadores pero se parten la cara por el colegio"

De las quejas por suciedad a las dudas por la privatización: "Hay pocos limpiadores pero se parten la cara por el colegio"

Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas

Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas

Un año de cambios en el sistema andaluz de dependencia: la espera se recorta a 17 meses pero sigue entre las más altas de España

Un año de cambios en el sistema andaluz de dependencia: la espera se recorta a 17 meses pero sigue entre las más altas de España

¿Habrá una Feria de Sevilla con 220 casetas más en 2027?: el Ayuntamiento promete comenzar las obras en verano

¿Habrá una Feria de Sevilla con 220 casetas más en 2027?: el Ayuntamiento promete comenzar las obras en verano

La Junta de Andalucía reparte 400.000 euros entre 166 bandas de música: "Forman a profesionales de élite"

La Junta de Andalucía reparte 400.000 euros entre 166 bandas de música: "Forman a profesionales de élite"

El Betis mide su ambición ante el Villarreal en un duelo clave en La Cartuja

El Betis mide su ambición ante el Villarreal en un duelo clave en La Cartuja

EEUU advierte de un posible peligro en el espacio aéreo del Pacífico colombiano y centroamericano por "actividades militares"

EEUU advierte de un posible peligro en el espacio aéreo del Pacífico colombiano y centroamericano por "actividades militares"

La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner

La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner
Tracking Pixel Contents