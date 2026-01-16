Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Presión sobre la isla

Trump sugiere que podría subir aranceles a los países que no acepten sus planes en Groenlandia

Las palabras del presidente de EEUU llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, y otros siete países hayan anunciado el envío de ropas a la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

EFE

Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, adelantó este viernes que podría imponer una subida de aranceles a los países que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, bajo el argumento de que la isla es central para los intereses de EEUU.

"Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga", dijo Trump en una mesa redonda sobre la asistencia sanitaria en el medio rural.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50% las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos se han sumado a la iniciativa y han enviado o enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento reforzar su "seguridad nacional" y de que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan "en absoluto" al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica también en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las "discrepancias" sobre el tema.

