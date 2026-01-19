Líderes internacionales hacen llegar a España sus condolencias por el accidente de tren de Adamuz

Las condolencias por el accidente de tren de Adamuz, con un balance provisional de 39 muertos y un centenar de heridos, han trascendido las fronteras españolas para hacerse eco desde el ámbito internacional. Desde jefes de Estado como el presidente francés Emmanuel Macron, hasta las máximas autoridades en Bruselas como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han trasladado sus mensajes de consternación y solidaridad. Les han seguido Italia, Portugal, el Reino Unido... entre otros, y el Pontífice León XIV.

"Una tragedia ferroviaria sacude Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está con ustedes", ha escrito el presidente francés, Emmanuel Macron, en las redes sociales.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, también desde las redes sociales, ha enviado el pésame a las familias de las víctimas y al pueblo español.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, emitió un comunicado oficial en el que deseaba a las familias y seres queridos de las víctimas "fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles". También tuvo palabras de agradecimiento para los equipos de rescate por su gran trabajo ante esta tragedia. En la misma línea, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se mostró "consternado" y trasladó su "profunda solidaridad" con los afectados y con España.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recibido la noticia "con gran tristeza" y ha señalado que "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia". "Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha agregado. El paralelo, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha mostrado su "profunda conmoción" por el "trágico accidente ferroviario en Adamuz". "Mis pensamientos están con las familias y seres queridos de las víctimas", ha afirmado. "Les ofrezco mis sinceras condolencias", ha dicho, al tiempo que ha deseado "una pronta recuperación a los heridos". "Alemania está junto a España en estos momentos", ha apostillado.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha enviado sus "más sinceras condolencias a las familias afectadas" por el siniestro, en un breve mensaje en el que ha afirmado que su país "está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles".

"Ánimo, queridos amigos españoles"

El Gobierno de Portugal también ha sido otro de los ejecutivos europeos que ha lamentado el "grave accidente ocurrido en Córdoba", expresando su "más sentido pésame" a las familias afectadas y su "plena solidaridad con España y el pueblo español".

Se ha sumado el primer ministro Hungría, Viktor Orbán, que ha indicado que su país "se solidariza con el pueblo español en estos momentos difíciles", y que sus pensamientos y oraciones "acompañan a las víctimas y sus familias tras el trágico accidente".

En un mensaje en español ha reaccionado el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, que ha lamentado las "noticias terribles de España" y ha detallado que se ha puesto en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para expresarle su apoyo y condolencias.

Otro de los países que ha tenido en el recuerdo a España ha sido Ucrania, cuyo ministro de Exteriores, Andrii Sybiha, ha compartido su "dolor" con "el amable pueblo español" ante el "fatal accidente ferroviario" de Adamuz. "Transmitimos nuestro más sentido pésame a los familiares de las víctimas. Deseamos una pronta recuperación a los heridos. Ánimo, queridos amigos españoles", ha añadido.

El Reino Unido, por su parte, ha expresado su tristeza por la devastadores escenas del accidente. "Pensamos en todos los afectados por este terrible accidente y en el pueblo español en este momento tan angustioso", ha indicado en otro mensaje en redes sociales la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper.

A esta multitud de gobiernos europeos se suman otros como Serbia, Estonia, Croacia, Malta, Irlanda, entre otros, que han compartido su "profunda tristeza" por las noticias que les llegan de España tras el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba.

Bendición papal

"El papa León XIV, profundamente apenado al conocer la dolorosa noticia del accidente de tren en Adamuz, Córdoba, que ha ocasionado numerosas víctimas y heridos, ofrece oraciones por el eterno descanso de los difuntos", reza un comunicado que añade: "Su santidad hace llegar su sentido pésame a los familiares de los fallecidos, junto con sus expresiones de consuelo, viva solicitud y deseos de pronto restablecimiento de los heridos".

El Pontífice ha alentado a los equipos de rescate a perseverar en los esfuerzos de socorro y asistencia. "El santo padre imparte a todos, por intercesión de nuestra señora del Pilar, la confortadora bendición apostólica, como signo de esperanza en el señor resucitado".

