Israel inicia la demolición de la sede de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, en Jerusalén Este

La violencia israelí contra la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, ha pasado de la retórica a las manos. Este martes, a primera hora de la mañana, las fuerzas de seguridad israelíes se han trasladado hasta la sede de la organización en Jerusalén Este. No era la primera vez que ocurría, pero esta vez han ido con excavadoras y otros equipos de demolición para destruir los edificios del amplio complejo. "Este es un ataque sin precedentes contra la UNRWA y sus instalaciones; además, constituye una grave violación del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas", ha denunciado su portavoz, Jonathan Fowler.

Décadas de desprecio y persecución a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y sus descendientes han culminado esta mañana en la destrucción de varias estructuras en el interior del complejo. "Lo que vimos hoy es la culminación de dos años de incitación y medidas contra la UNRWA en Jerusalén Este", ha señalado Roland Friedrich, director de la agencia en la Cisjordania ocupada, calificándolo de violación del derecho internacional que garantiza la protección de dichas instalaciones. "Esto se produce tras otras medidas tomadas por las autoridades israelíes para borrar la identidad de refugiado palestino", ha declarado Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA, en X.

"Un día histórico"

"Esto debe ser una llamada de atención. Lo que le ocurra hoy a la UNRWA le ocurrirá mañana a cualquier otra organización internacional o misión diplomática, ya sea en los territorios palestinos ocupados o en cualquier otro lugar del mundo", ha señalado Lazzarini. En ese amplio complejo, trabajaban docenas de empleados hasta que el año pasado la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó una ley que prohibía a la agencia y que le impidió operar en lo que define como Israel, incluido el Jerusalén Este ocupado. Durante este último año, las instalaciones de la UNRWA, que incluyen escuelas, centros de salud y su sede en lo alto de una colina jerosolimitana de Sheij Jarrah, han sido clausuradas, allanadas, desprotegidas y atacadas repetidamente.

Itamar Ben Gvir, ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, ha celebrado este "día histórico", en el que ha supervisado personalmente la demolición de la sede de UNRWA. Lazzarini, en cambio, lo ha descrito como "un nuevo nivel de desafío abierto y deliberado del derecho internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, por parte del Estado de Israel". En octubre pasado, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, reafirmó que Israel estaba obligado a "facilitar las operaciones de la UNRWA, no a obstaculizarlas ni impedirlas" y que no tiene jurisdicción sobre Jerusalén Este. Este martes por la tarde las fuerzas israelíes también han lanzado gases lacrimógenos contra una escuela vocacional de la agencia a las afueras de Jerusalén. Allí, más de 300 jóvenes refugiados palestinos reciben capacitación laboral en tecnología y soldadura.

Suscríbete para seguir leyendo