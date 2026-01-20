Nuevo estilo
Macron aparece en Davos con unas gafas de sol a lo 'Top Gun' por una dolencia ocular
Redacción
El presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, llamó la atención este viernes al aparecer con gafas de sol de espejo y estilo aviador (tipo Ray Ban) durante una reunión oficial celebrada en el Palacio del Elíseo, en París y, posteriormente en un estrado desde el que participó en el Foro de Davos (Suiza). Los asistentes se vieron sorprendidos y las fotografías difundidas por las agencias de noticias han generado dudas sobre las razones que le han llevado a llevar esas gafas.
El propio jefe del Estado francés se encargó de aclarar el motivo de su elección estética al inicio de la reunión. "Disculpen estas gafas, que se deben a un pequeño problema de salud", explicó Macron: "Tengo que usarlas durante un tiempo, así que tendrán que aguantarme así".
Macron ya había sido visto la semana pasada en la base aérea de Istres, en el sureste de Francia, luciendo unas gafas de sol similares, también de estilo aviador. En aquella ocasión, la imagen suscitó igualmente sorpresa, lo que llevó al servicio médico del Elíseo a ofrecer una explicación oficial. Según el equipo médico presidencial, el mandatario sufre un derrame en el ojo derecho, una afección leve pero visible que le obliga a protegerse de la luz durante unos días.
- Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días
- Confusión sobre el paradero de Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz
- Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de tren de Córdoba
- De la copla a dj: Laura Gallego arrasa en el Cartuja Center con ‘La Última Folclórica’
- María Pombo abre el primer local de Sevilla de su negocio de tortillas de patatas 'La Martinuca'
- El Betis-Atlético de cuartos de Copa del Rey se jugará el jueves 5 de febrero
- La Plaza de España estará nueve meses en obras: un millón de euros para restaurar las puertas de Navarra y Aragón
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 19 de enero de 2026