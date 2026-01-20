Trump, ante la pregunta de hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con Groenlandia: “Ya lo verán”

La sacudida que Donald Trump ha dado al orden mundial ha vuelto a quedar de manifiesto este martes, cuando se cumple el primer año de aniversario del inicio de su segunda presidencia. En una rueda de prensa en la Casa Blanca, justo antes de emprender viaje hacia la reunión del Foro Económico de Davos, Trump ha zarandeado de nuevo sus ansias imperialistas en Groenlandia y al ser preguntado directamente por hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerse con el territorio semioautónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN, ha contestado con un enigmático y problemático “ya lo verán”.

Las palabras de Trump son una gota más en el vaso de reto a derechos de los groenlandeses y los daneses y a alianzas históricas que lleva tiempo saturando. Llegan días después de que haya dado otro de sus golpes de amenazas de aranceles a aliados . Y sirven como alfombra de su llegada a la cumbre en Suiza, que gracias a él se ha transformado prácticamente en un encuentro de emergencia sobre Groenlandia y las alianzas.

El futuro de la OTAN

Trump se ha mostrado convencido de que en Davos “las cosas acabarán saliendo bastante bien”, asegurando que “hay muchas reuniones” previstas. Y cuando una periodista le ha planteado si estaría dispuesto a pagar el precio de una ruptura de la OTAN si eso es lo que acaba produciendo su determinación de hacerse con Groenlandia ha eludido una respuesta directa. "Esa es una pregunta interesante”, ha dicho.

Su versión es insistir en que “va a pasar que va a ser muy bueno para todo el mundo" y asegurar que se acabará con una solución. “Daremos con algo con que la OTAN estará muy feliz y nosotros estaremos muy contentos”, ha vaticinado, antes de repetir su idea de que EEUU necesita Groenlandia “para la seguridad nacional y la seguridad global”.

Al estadounidense también le han preguntado si se compromete a mantener a EEUU en la Alianza Atlántica. Y ahí su respuesta ha sido defender que la OTAN ha estado “a veces sobrevalorada” y afirmar que es “buena” y es “fuerte” supuestamente gracias a él. “Era débil cuando yo llegué”, ha dicho. “La OTAN, les guste o no, es solo tan buena como nosotros. Si la OTAN no nos tiene no es muy fuerte”.

Recortar su papel

Justo después de que Trump hablara 'The Washington Post' ha publicado una información según la cual el Pentágono planea recortar la presencia de EEUU en varios grupos asesores de la OTAN. Ese movimiento, según las fuentes del diario, afecta a unos 200 militares y en la mayor parte reducirá la relación de EEUU con los 30 Centros de Excelencia de la OTAN, donde se entrena a personal de la alianza en elementos clave de guerra como el combate naval.

En vez de una retirada inmediata, según el Post, el plan es no reemplazar a personal cuando se acabe su trabajo en esos puestos. El proceso puede llevar años pero se engloba en la idea de Trump de reducir la presencia militar de EEUU en Europa.

Golpes a aliados, y a Macron

En la rueda de prensa el presidente ha defendido también sus amenazas de aranceles a países europeos que han acordado enviar tropas a Groenlandia para responder a sus amenazas de comprar la isla. Ha minimizado palabras que ya en Davos han pronunciado en alerta de sus políticas líderes como Emmanuel Macron, que le ha acusado en Suiza de querer "debilitar Europa".

Desde Washington, Trump ha vuelto a tirar un golpe al galo, rechazando su idea de participar después de Davos en una reunión del G7. “Es amigo mío, es agradable, pero no va a estar ahí mucho más tiempo”, ha dicho sobre el francés.

También, en otro momento de la rueda de prensa, que ha llegado tras un discurso de 80 minutos en la sala de prensa de la Casa Blanca, ha tratado de minimizar las críticas de Macron y de Keir Starmer. “Me llevo muy bien con los dos, siempre me tratan bien. Se ponen un poco duros cuando no estoy ahí pero cuando estoy presente me tratan muy bien”, ha dicho.

A partir de este miércoles, en Davos, se podrá comprobar si tiene razón.

