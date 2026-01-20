Trump vuelve a filtrar mensajes privados con Macron: "No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia"

Donald Trump siendo Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha vuelto a filtrar mensajes privados del presidente francés, Emmanuel Macron, y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La exposición de las conversaciones privadas entre los dirigentes se han convertido en un arma de doble filo para aquellos que entablan comunicación directa con el republicano. Ya ocurrió hace unos meses, antes de la cumbre de la Alianza Atlántica en La Haya, cuando Trump quiso dejar en evidencia al ex primer ministro de Países Bajos, que se dirigió a él como "daddy" (papi, en inglés). Recientemente, el presidente de EUU volvía a las andadas y hacía públicos unos intercambios con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en los que aseguraba no sentirse "obligado a pensar en la paz" al no haber recibido el Premio Nobel.

Ahora, el estadounidense vuelve a cargar contra Macron, utilizando estos mensajes, cuya veracidad ya ha sido confirmada por el entorno del presidente francés, como método de coacción. El que durante un tiempo fue "un amigo" con el que "se entendía muy bien" ha pasado a ser alguien demasiado "políticamente correcto" con el que parece que ya no tiene tanta afinidad. En su red Truth Social, el magnate neoyorquino publicó este lunes una serie de mensajes mandados por el líder francés en los que le reprocha su actuación con Groenlandia y le propone la celebración de una cumbre extraordinaria del G-7, con reuniones en los márgenes con líderes que no pertenecen al selecto club.

"Amigo mío, estamos completamente de acuerdo en el tema de Siria. Podemos hace grandes cosas en Irán. No entiendo qué estás haciendo en Groenladia", le escribió Macron, para a renglón seguido ofrecerse para "organizar una reunión del G7 en París en jueves por la tarde después de Davos", donde Trump acude este miércoles para asistir al Foro Económico Mundial . "Puedo invitar a los ucranianos, daneses, sirios y rusos al marge de la reunión", añadió.

Contenido de Truth Social Este es un contenido embebido de Truth Social relacionado con Donald Trump.

En los mensajes intercambiados con Rutte, el secretario general de la OTAN muestra una clara complicidad con Trump y califica de "increíble" lo que este ha logrado en Siria, despidiéndose con un efusivo “can’t wait to see you” (“no puedo esperar a verte”).

El entorno de Macron confirmó este martes que los mensajes son reales y que "demuestran que el presidente francés, tanto en público como en privado, mantiene la misma postura". "El respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados es innegociable" y el "compromiso de Francia como aliado de la OTAN con la seguridad en la región ártica se mantiene inquebrantable. Además, estamos decididos a que nuestra Presidencia del G7 de este año sea una oportunidad productiva para fomentar el diálogo y la cooperación", añadieron las fuentes próximas al líder francés.

Aranceles del 200% a vino y champán

Otra fuente de tensión entre EEUU y Francia es la Junta de Paz que Trump está impulsando para Gaza. Después de que fuentes del Elíseo apuntaran el lunes que Macron podría declinar su participación en este órgano, Trump amenazó con imponer aranceles del 200% al vino y al champán francés, lo que supondría un duro golpe para un sector pilar en la agricultura del país y que no pasa por su mejor momento. "Voy a hacerlo, y Macron se reunirá a la Junta de Paz", añadió el inquilino de la Casa Blanca en declaraciones a los periodistas tras afirmar que "nadie quiere" al presidente francés y que "estará fuera del cargo en unos meses".

Preguntados por estas declaraciones, el entorno del presidente Macron ha afirmado este martes que "toma nota" sobre las intenciones de Trump, aunque han subrayado que "las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces". La ministra de Agricultura, Annie Genevard, también ha reaccionado al anuncio ante los micrófonos de TF1: "Se trata de una amenaza inaceptable en este momento, de una brutalidad sin precedentes, y, obviamente, no puede quedar sin respuesta, no solo por parte de Francia, sino de toda la Unión Europea".

El sector francés de vinos y licores desempeña también un papel importante en Estados Unidos, que sigue siendo el principal mercado de exportación para estos productos. En 2024, las exportaciones francesas de vinos y licores al país alcanzaron casi los 3.800 millones de euros.