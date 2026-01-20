Israel confirma que Netanyahu ha sido invitado a la Junta de Paz de Trump

Aparte de a los palestinos, el presidente estadounidense, Donald Trump, parece no haberse dejado a nadie sin invitar a la Junta de Paz que supuestamente tiene que poner fin al conflicto en la Franja de Gaza y supervisar su desarrollo posterior. Hasta el punto de que el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, el mandatario en el cargo durante los dos largos y mortales años de brutal ofensiva, ha recibido su invitación. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, ha confirmado que Israel ha sido invitada por Estados Unidos al organismo. De momento, no hay respuesta por parte de Tel Aviv.

Francia, en cambio, ya ha rechazado la invitación de Trump, quién ha respondido con amenazas de aranceles del 200% al vino y al champán franceses. Varios países de los 60 invitados, en cambo, han aceptado la oferta y ocuparán un lugar en el organismo supervisor. Entre ellos, están Turquía y Qatar, a los que Israel se ha opuesto directamente por sus vínculos con Hamás y sus críticas a la ofensiva en Gaza. A la espera de la confirmación de Netanyahu, el otro israelí que sí que está en la Junta es Yakir Gabay, un empresario ahora establecido en Chipre. No hay ningún palestino.

Sin acceso a Gaza

Mientras se compone la lista definitiva, que se espera que se anuncie durante el Foro Económico de Davos, que se celebra esta semana en la ciudad suiza, el comité de tecnócratas palestinos, a cargo de la gobernanza del enclave, se ha intentado poner manos a la obra, pero no sin obstáculos. Las autoridades israelíes están prohibiendo la entrada de sus miembros a Gaza, según han denunciado fuentes palestinas al medio israelí Haaretz. Los integrantes del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) planeaban entrar por el cruce de Rafah, en la frontera con Egipto, esta semana y tomar posesión de su administración civil a finales de la semana. El jueves se reunieron con Nikolai Mladenov, recién nombrado Alto Representante para Gaza de la Junta de Paz, en El Cairo.

Por el momento, los miembros del comité continuarán encontrándose en la capital egipcia, mientras representantes de los países mediadores, en particular Egipto, trabajan con Washington para aprobar la entrada de los tecnócratas a Gaza antes de final de mes. Según fuentes implicadas en las conversaciones del comité en El Cairo, los expertos desconocen cuándo ni cómo comenzarán su trabajo sobre el terreno, dada la negativa de Israel. El cruce de Rafah sigue cerrado para la entrada de palestinos, en contra de lo acordado durante la primera fase del alto el fuego. Pese a la presión de Washington para que Israel cumpliera con esta condición, los ministros de la coalición de Netanyahu han decidido no ceder y mantener el paso cerrado para el retorno de gazatíes.

