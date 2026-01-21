Tensión en Europa
Francia pide un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a participar
La petición se lleva a cabo después de que el presidente Trump haya insistido en su voluntad de anexionar la isla ártica a EEUU
EFE
Francia ha solicitado un ejercicio militar de la OTAN en Groenlandia, al que está dispuesta a contribuir, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiese la víspera en sus ansias de anexionarse la isla ártica por su valor estratégico en el contexto de la defensa global. "Francia solicita un ejercicio de la OTAN en Groenlandia y está dispuesta a contribuir", manifestaron este miércoles fuentes del Palacio del Elíseo.
Ocho países europeos, entre ellos Francia, Alemania y el Reino Unido, enviaron pequeños contingentes militares la semana pasada a Groenlandia, un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, para un ejercicio liderado por ese país de la Unión Europea y organizado con aliados de la OTAN, pero sin el mando de la Alianza Atlántica y sin Estados Unidos.
Esa acción provocó la ira de Trump, quien amenazó con imponer aranceles de hasta el 25% a ocho países europeos opuestos a sus planes en Groenlandia. Francia considera que un ejercicio de la OTAN permitiría involucrar a Washington y mostrar que los europeos se toman en serio la seguridad en el Ártico. Consultado hasta dónde llegará para anexar Groenlandia a Estados Unidos, Trump respondió: "Se darán cuenta".
"Creo que encontraremos una solución con la que la OTAN estará muy satisfecha y nosotros también", aseguró en una larga rueda de prensa el martes, con motivo del primer año de su segundo mandato.
- Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días
- El acueducto más grande de España no era el de Segovia: estaba en Cádiz y medía unos 80 kilómetros
- Confusión sobre el paradero de Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz
- Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 20 de enero de 2026
- De la copla a dj: Laura Gallego arrasa en el Cartuja Center con ‘La Última Folclórica’
- Heridos cinco alumnos de un instituto de La Macarena tras la caída del techo de un aula
- Los fallecidos del Alvia en el accidente de Adamuz: Pepi y Ana, madre e hija de Isla Cristina; Andrés y Miriam, vecinos de Lepe...