40 años de adhesión
El Rey reivindica la "transformación" de España gracias a una UE a la que pide unidad en estos "tiempos oscuros"
Felipe VI ha celebrado este miércoles en el Parlamento de Estrasburgo (Francia) los 40 años de adhesión de España a lo que hoy es la Unión Europea. El Rey ha conmemorado este aniversario junto con Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, país que ingresó a la vez que España. El Monarca ha asegurado que “la pertenencia a Europa ha sido un factor decisivo en la transformación de España” tras la “guerra civil y las cuatro décadas de dictadura”, pero ha advertido de que no se puede dar “por descontada” esta situación de prosperidad y de espacio de paz por los "tiempos oscuros" que vive el mundo por la estrategia política del presidente de EEUU, Donald Trump, al que no ha citado.
“Si somos, hoy, una de las democracias más sólidas y avanzadas del mundo; si nuestra economía lidera el crecimiento de la eurozona; si nuestro PIB per capita se ha duplicado desde la adhesión; si estamos en vanguardia en el ámbito de las telecomunicaciones y generamos más de la mitad de la energía de fuentes renovables, ha sido gracias, en gran medida, al proceso de modernización que hemos experimentado en y con Europa”, ha afirmado.
- Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días
- El acueducto más grande de España no era el de Segovia: estaba en Cádiz y medía unos 80 kilómetros
- Confusión sobre el paradero de Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz
- El centro de Sevilla estrena nueva calle: Santa Ángela de la Cruz reabre peatonalizada y con plataforma única
- Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 20 de enero de 2026
- De la copla a dj: Laura Gallego arrasa en el Cartuja Center con ‘La Última Folclórica’
- Heridos cinco alumnos de un instituto de La Macarena tras la caída del techo de un aula