Trump retira la amenaza de aranceles por un supuesto "marco de acuerdo futuro" sobre Groenlandia con la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado este miércoles marcha atrás en su amenaza de imponer aranceles a los países europeos que se han opuesto sus ambiciones imperialistas en Groenlandia, gravámenes que se suponla que empezarían a entrar en vigor el 1 de febrero.

Trump ha argumentado su decisión, anunciada en un mensaje en Truth Social, diciendo que en una reunión que ha mantenido en Davos (Suiza) con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, han alcanzado lo que ha llamado un “marco de acuerdo futuro con respecto a Groenlandia y, de hecho”, según el texto, “toda la región del Ártico”.

Qué significan esas palabras, o qué contempla ese supuesto “marco de acuerdo futuro”, son incógnitas que no ha aclarado. Pero son declaraciones que se reciben con cierto escepticismo, especialmente después de que Dinamarca haya reforzado este mismo miércoles su negativa a la cesión de la isla, un territorio semiautónomo.

De hecho, tras ser preguntado en Suiza por una periodista de CNN sobre si el acuerdo incluye la propiedad estadounidense de Groenlandia, Trump ha eludido la respuesta diciendo solo que es "el acuerdo a largo plazo definitivo" y que cubrirá tanto "seguridad" como "minerales". Cuando la reportera ha insistido en cuánto tiempo cubriría ese supuesto pacto ha contestado: "No hay límite, es infinito, es para siempre".

Recular

El paso de Trump es, al menos en la superficie y de momento, una reculada tras días de intensificadas presiones a Groenlandia, Dinamarca y sus aliados de la OTAN para que le cedieran la isla. Este mismo miércoles, en su discurso ante el Foro Económico Mundial, insistía en que EEUU debía adquirir Groenlandia, que al menos cuatro veces confundida con Islandia y que definía insultantemente como "un gran pedazo de hielo".

"Esta enorme isla, desprotegida, es en realidad parte de Norteamérica, de la frontera septentrional del hemisferio occidental", había dicho durante su discurso. "Es nuestro territorio. Por lo tanto, constituye un interés de seguridad nacional fundamental para EEUU”.

La decisión de Trump de replegar siquiera de momento las presiones se produce también cuando ha elevado la tensión y el enfrentamiento con aliados. Eso ha convertido Davos en una especie de cumbre de emergencia en la que se alzan, cada vez con más fuerza, voces que critican los golpes del actual mandatario de Washington al orden mundial y llaman a reconocer la decreciente fiabilidad de EEUU como socio.

¿TACO ante los mercados?

Esas tensiones han provocado también que se propaguen miedos y caídas en los mercados financieros, temerosos ante el potencial de una recrudecida guerra comercial. En el pasado esos movimientos negativos también han contribuido a que Trump relaje algunas amenazas, aunque de palabra niegue hacerlo por ello, y han generado el acrónimo TACO (siglas en inglés de Trump siempre actúa como un gallina).

En el mensaje en Truth Social el presidente estadounidense asegura que “si se consuma la solución”, que su mensaje no explica cuál es, “sería estupenda para EEUU y para las naciones de la OTAN”.

Trump ha anunciado asimismo que habrá más conversaciones referidas a la Cúpula Dorada, su proyecto de defensa, en lo que se refiere a Groenlandia, y que de las negociaciones se encargarán su vicepresidente, J.D. Vance, su secretario de Estado, Marco Rubio, y su enviado especial Steve Witkoff, entre otros.

