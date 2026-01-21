Trump invita a Sánchez al "Consejo de paz" de Gaza: Moncloa "está estudiando" la propuesta

Donald Trump ha enviado a Pedro Sánchez una carta para invitarle formalmente a unirse al "Consejo de Paz" para Gaza, según ha adelantado el diario El País y ha confirmado EL PERIÓDICO. "Hemos recibido la invitación a formar parte, pero aún estamos estudiando la propuesta", aseguran fuentes de Moncloa, informa Iván Gil.

El presidente de Estados Unidos se lo ha ofrecido a decenas de líderes mundiales. La negativa de algunos, como la de Emmanuel Macron, ha provocado la ira de Trump, que amenaza con imponer a Francia aranceles del 200% al vino y al champán como represalia. Macron es de la opinión de que son Naciones Unidas las que deben encargarse de estas misiones de paz y reconstrucción. Pertenecer a ese club, ha especificado Trump, exige el pago de 1.000 millones de euros de cuota.

La ceremonia de firma de la Carta del "Consejo de Paz" para Gaza se celebrará este jueves 22 de enero a las 10:30 hora local de Davos, Suiza, durante la reunión anual del Foro Económico Mundial, según informa el periodista de Axios Barak Ravid.

Entre las personalidades invitadas están el presidente ruso, Vladímir Putin; el bielorruso, Víktor Lukashenko o el argentino, Javier Milei, que ha expresado un fuerte apoyo a Tel Aviv.

Netanyahu confirma su participación

El Consejo de Paz, en todo caso, va cogiendo forma. Uno de los últimos en confirmar su participación ha sido el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. Por el momento, más de una docena de los 60 estados invitados han hecho lo mismo. La mayoría de los confirmados son países de Oriente Medio y Europa del Este, en contraste a las negativas de países de Europa occidental, como Francia, que se han opuesto a la iniciativa declarada de rivalizar con Naciones Unidas.

"El primer ministro ha anunciado que acepta la invitación del presidente estadounidense Donald Trump y se convertirá en miembro del Consejo de Paz, que estará compuesta por líderes mundiales", ha confirmado la oficina de Netanyahu esta mañana de miércoles. Hace apenas cinco días que el Consejo de Paz fue anunciado por el mandatario republicano y ya cuenta con una docena de miembros confirmados. Este jueves en la ciudad suiza de Davos los estados miembros firmarán la carta del organismo que, aunque se creó como parte del plan para poner fin al conflicto de Gaza, no menciona al enclave palestino en la misiva.

Países confirmados

De los 60 invitados, han anunciado ya su intención de unirse Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Marruecos, Azerbaiyán, Armenia, Pakistán, Kazajistán, Uzbekistán, Argentina, Paraguay, Bielorrusia, Hungría, la parcialmente reconocida república de Kosovo y Vietnam. Una fuente turca ha asegurado que el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, representará a Turquía en el Consejo.

En cambio, los países que ya han respondido con un no rotundo han sido Noruega, Suecia e Italia, que han rechazado formalmente la oferta. Francia y el Reino Unido han expresado que no se unirán al Consejo de Paz en las condiciones actuales.

Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado su oposición en público este mismo martes. "Es un cambio hacia un mundo sin normas, donde el derecho internacional se pisotea y donde la única ley que parece importar es la del más fuerte", ha dicho en Davos, alertando sobre el resurgir de "ambiciones imperialistas".

Alemania, por su parte, ha defendido su interés en participar en el futuro de Gaza dentro del marco internacional sin aclarar si eso implica unirse o no al Consejo de Paz. Se espera también una negativa por parte del presidente brasileño Lula da Silva, principal representante del Sur Global. Cuando se le preguntó el miércoles al enviado estadounidense, Steve Witkoff, si esperaba que el presidente ruso, Vladimir Putin, se uniera, respondió: "creo que sí".

Su aliado, el presidente bielorruso, Alexander Lukashensko, también ha aceptado una invitación. Mark Carney, primer ministro canadiense, había aceptado la invitación de Trump el lunes, pero, al día siguiente, su ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne, cambió la posición oficial alegando que el gigante nortemaricano no pagaría los mil millones de dólares que exige el presidente estadounidense para unirse al Consejo de Paz durante más de tres años.

Mientras los países europeos occidentales siguen sin dar una respuesta clara a la invitación, de momento, el Consejo de Paz, presidida de forma vitalicia por Trump, estará principalmente integrada por estados de Oriente Medio y la zona del Cáucaso.

11 muertos en Gaza

Medios israelíes afirman que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, dijo el miércoles que los líderes europeos estaban manteniendo consultas para formular una posición común sobre el asunto.

Una de las mayores preocupaciones de los países europeos es que las intenciones expresadas en la carta constitutiva adjunta a la invitación de Trump de "emprender un nuevo y audaz enfoque para resolver los conflictos globales" y en la que se critica implícitamente a Naciones Unidas se conviertan en realidad. Cuando un periodista le preguntó el martes si el Consejo debería reemplazar a la ONU, Trump no disimuló sus objetivos y defendió que "podría ser".

A medida que el orden internacional se transforma en directo, cada vez menos ojos miran hacia Gaza, origen de este supuesto Consejo de Paz que iba a poner fin a la ofensiva militar israelí que ha matado a más de 71.400 palestinos.

Desde Davos, el presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha pedido este miércoles construir sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza para solucionar la causa palestina. "Aún es prioritaria para Oriente Medio, ya que representa el fundamento de la estabilidad regional y [su solución] es esencial para lograr la paz justa e integral", ha dicho el mandatario, cuyo país es un mediador clave en el conflicto, junto a Qatar y Estados Unidos, y uno de los más afectados económicamente por él. En la Franja de Gaza, este miércoles 11 palestinos han muerto por fuego israelí, incluidos tres periodistas.

