Estados Unidos
Trump retoma su trayecto a Davos tras cambiar de avión por un fallo técnico
El Air Force One volvió "por precaución" a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retomado hace menos de una hora su viaje a Davos, Suiza, después de que un fallo "menor" en el 'Air Force One' le haya obligado a regresar a suelo estadounidense y subirse a un avión distinto.
Kaitlan Collins, portavoz de la Casa Blanca, ha confirmado en redes sociales que "el presidente Trump se ha subido a un nuevo avión y se dirige a Davos" pasada la medianoche (hora local), después de que la tripulación del avión presidencial haya "identificado un problema eléctrico menor" y regresado, "por precaución", a la Base Conjunta Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense.
Horas antes, el mandatario estadounidense ha señalado en su cuenta de Truth Social que su país "estará bien representado en Davos", donde estos días tiene lugar el Foro Económico Mundial y tiene previsto reunirse con distintos líderes, incluido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para abordar la crisis abierta desatada con Dinamarca y otros países europeos por sus pretensiones sobre Groenlandia.
- Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días
- El acueducto más grande de España no era el de Segovia: estaba en Cádiz y medía unos 80 kilómetros
- Confusión sobre el paradero de Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz
- Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 20 de enero de 2026
- De la copla a dj: Laura Gallego arrasa en el Cartuja Center con ‘La Última Folclórica’
- Heridos cinco alumnos de un instituto de La Macarena tras la caída del techo de un aula
- Los fallecidos del Alvia en el accidente de Adamuz: Pepi y Ana, madre e hija de Isla Cristina; Andrés y Miriam, vecinos de Lepe...