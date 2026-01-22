Trump demanda a JPMorgan y a su director ejecutivo, Dimon, por 5.000 millones de dólares por cerrarle las cuentas

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha demandado al banco JPMorgan Chase y a su director ejecutivo, Jamie Dimon, en un tribunal estatal de Florida, reclamando al menos 5.000 millones de dólares por alegar que el banco le cerró el acceso a sus cuentas a él y a sus empresas por motivos políticos.

La demanda alega difamación comercial, violación de la buena fe y violaciones de la ley de prácticas comerciales engañosas de Florida. JPMorgan afirmó que la demanda carece de fundamento, afirmando que cerró cuentas únicamente por riesgo legal o regulatorio. El banco ha revelado que está llevando a cabo revisiones relacionadas con las medidas de la administración en materia de "desbancarización".

El documento presentado ante el juez acusa a Dimon de violar la ley de prácticas comerciales desleales y engañosas de Florida. "Los demandantes confían en que la decisión unilateral de JPMC fue resultado de motivaciones políticas y sociales, y de la creencia infundada y progresista de JP Morgan Chase (JPMC) de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y sus opiniones políticas conservadoras", alega la demanda recogida por la cadena CNBC. "En esencia, JPMC desbancarizó las cuentas de los demandantes porque creyó que la corriente política del momento favorecía hacerlo", agrega el escrito presentado por el abogado de Trump, Alejandro Brito.

Los argumentos de la demanda

"Aunque lamentamos que el presidente Trump nos haya demandado, creemos que la demanda no tiene mérito. Respetamos el derecho del presidente Trump a demandarnos y nuestro derecho a defendernos, para eso están los tribunales", indicó una portavoz del grupo bancario sobre la demanda presentada. El banco confirmó así informaciones sobre la presentación de la demanda hoy por parte de Brito en un tribunal estatal de Miami en nombre del mandatario y de algunas de sus compañías. La demanda argumenta que JPMorgan Chase "violó unilateralmente, sin ninguna advertencia o remedio" sus principios éticos por "cerrar las cuentas de banco" de los demandantes, es decir, Trump y sus compañías. También acusa al banco de "discriminación política contra el presidente Trump, la Organización Trump, sus entidades afiliadas, y/o la familia Trump", además de no explicar por qué cerró las cuentas. El mandatario había adelantado el sábado pasado la demanda, al asegurar en Truth Social que el banco cerró o restringió sus cuentas tras los disturbios que ocurrieron después de un mitin suyo mientras se certificaba la victoria presidencial del demócrata Joe Biden en el Capitolio en 2021.

Argumentos de JPMorgan

Pero la portavoz del banco aseguró ahora que "JPMorgan Chase no cierra cuentas por razones políticas o religiosas", sino "porque crean riesgos legales o regulatorios para la compañía". "Lamentamos tener que hacerlo, pero con frecuencia las reglas y expectativas regulatorias nos llevan a hacerlo. Hemos estado pidiendo tanto a esta Administración como a las anteriores que cambien las reglas y regulaciones que nos pusieron en esta posición", sostuvo el mensaje. La portavoz concluyó al expresar el "apoyo" de la empresa para "los esfuerzos de la Administración" de Trump "para prevenir que el sector bancario se use como un arma".

