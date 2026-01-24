Agentes del ICE matan a tiros a un hombre en Minneapolis

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) han matado este sábado a tiros a un hombre en Minneapolis, según ha confirmado el Departamento de Policía de la ciudad. Solo han pasado dos semanas después de que otro agente federal matara a una mujer en medio de la enorme tensión desatada por sus redadas antimigratorias en la ciudad. El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, ha confirmado el fallecimiento en declaraciones al 'Minnesota Star Tribune'.

Los agentes del ICE habían ordenado a los policías de Minnesota retirarse del lugar de los hechos, pero O'Hara se negó, según recoge el periódico. Además, ordenó a los agentes custodiar el lugar, y ha cancelado todos los permisos y llamado a trabajar a todos los agentes, excepto los del turno de noche. Varios testigos de lo ocurrido han sido ya trasladados a una sede de la administración estatal, en el Edificio Whipple. Agentes de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota están ya de camino al lugar del incidente.

"Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales", ha publicado por su parte el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, en sus redes sociales. "Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya", ha añadido.

El Ayuntamiento de Minnesota confirmó también en un primer momento que había agentes federales implicados en el tiroteo que había producido en la zona de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet. "Estamos trabajando para confirmar más detalles. Pedimos a la población que mantenga la calma y evite la zona cercana", ha indicado también en redes.

Contra los abusos

Este viernes, miles de personas tomaron las calles de Minneapolis para denunciar abusos cometidos durante las últimas semanas en las operaciones del ICE después de que, el pasado 7 de enero, otro agente federal del ICE matara a tiros a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good.

La movilización ha estado enmarcada en una gran jornada de protestas en la que los organizadores han llamado a la huelga --laboral, escolar y de consumo-- "para oponerse unidos a las acciones del Gobierno federal contra el Estado", dentro del movimiento de protesta 'ICE Out for Good' (ICE fuera de una vez) que engloba a más de cien organizaciones como sindicatos, grupos por los derechos civiles y entidades religiosas.

Los organizadores han exigido la salida del ICE del Estado de Minnesota, la apertura de un proceso legal contra el agente que mató a Renee Good, acabar con la financiación del ICE en los próximos presupuestos federales y una investigación "por violaciones constitucionales y humanas de los estadounidenses y nuestros vecinos". Además, han instado a las empresas a que cesen sus relaciones económicas con el cuerpo federal.

Los manifestantes han tenido que hacer frente a una ola de frío que azota Estados Unidos y que ha dejado temperaturas de menos 23 grados centígrados. "Son -23 grados y miles aún se presentaron con fuerza en Minneapolis. Así somos nosotros", ha asegurado el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, que ha mostrado su apoyo a las movilizaciones.

El Gobierno liderado por Donald Trump lanzó la operación contra la inmigración 'Metro Surge' el pasado mes de diciembre en Minnesota que el inquilino de la Casa Blanca ha justificado bajo la afirmación de un aumento de la criminalidad. "¿Realmente quieren los habitantes de Minnesota vivir en una comunidad en la que hay miles de asesinos ya condenados, traficantes de drogas y adictos, violadores, prisioneros violentos liberados y fugados?", declaró.

Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Good o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del Estado.