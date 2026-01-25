Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambio radical tiempoVillanueva de CórdobaFuneral de Estado HuelvaCierre Oysho NerviónCarreteras cortadas domingoCajasol Andalucía voleibolAmpliación FeriaColliers Ayesa
instagramlinkedin

Análisis

La conjura contra América… y contra el mundo

Las dos muertes en Minneapolis provocadas por la temible ICE, policía migratoria, el niño de cinco años utilizado para detener a sus padres y luego ser arrestado, y el show de Trump en Davos, deberían servir al menos para borrar la posible “importación” de esta experiencia en el horizonte español y europeo.

Agentes del ICE en Minneapolis.

Agentes del ICE en Minneapolis. / Europa Press

Ernesto Ekaizer

Ernesto Ekaizer

“¡En qué espectáculo tan repugnante se ha convertido nuestro país! La falsedad, crueldad y locura se extienden por todas partes. Y la fuerza bruta al acecho esperando acabar con nosotros!”

La conjura contra América

Philip Roth, 2004

En su libro ‘Plot Against America’ (‘La conjura contra América’), el novelista Philip Roth (1933-2018) nos cuenta en 2004 lo que está ocurriendo en 2026 a través de la ficción. Si a esta novela se une ‘1984’, de George Orwell, publicada en 1949, el mundo en que vivimos no puede ser mejor descrito.

“Debió haber un momento, al principio, en el que podríamos haber dicho «No». Pero, de alguna manera, lo dejamos pasar”, dice uno de los personajes de Philip Roth. “¿Cómo pueden personas como estas estar al mando de nuestro país? Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, pensaría que estoy alucinando”.

Y se pregunta: “¿Y cuánto tiempo aguantará el pueblo estadounidense esta traición perpetrada por su presidente electo? ¿Cuánto tiempo permanecerán dormidos los estadounidenses mientras su querida Constitución es destrozada?”

La realidad es que los estadounidenses no están dormidos. El pueblo de Minneapolis, en el estado de Minnesota, así lo demuestra estos días al lanzarse a la calle, con veinte grados bajo cero, para protestar contra la muerte de la ciudadana Renee Good, ejecutada a sangre fría por la policía migratoria, y que ahora, bajo la represión, ha sufrido esta semana el virtual asesinato del enfermero de 37 años Alex Jeffrey Pretti a manos de esa policía.

También quedó en evidencia que los estadounidenses no están dormidos con la elección del demócrata socialista Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York el pasado mes de noviembre.

La ficción de Roth se basaba en gran parte en la experiencia de su propia familia judía, en Newark, Nueva Jersey, y ponía el acento en el triunfo de un presidente nacionalsocialista en América, en los años cuarenta. Y se cumple con creces en lo que se refiere a los hechos que se están viviendo en la actualidad, aunque no centrados en la represión contra los judíos.

En realidad, Trump, con su apoyo a la política de Netanyahu de exterminio del pueblo palestino en Gaza, también ha impulsado las prácticas genocidas del Holocausto, llevadas adelante por los judíos-israelíes, quienes, a su vez, fueron víctimas de la “solución final” hitleriana de 1942-45.

Esta semana, el pasado miércoles 21, también en Minneapolis, Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, de origen ecuatoriano, fue detenido. Liam fue extraído del automóvil en marcha de la familia y conducido por agentes federales a su casa, desde donde indicaron que llamara a la puerta pidiendo que le dejaran entrar. Sus padres, al abrir la puerta, fueron detenidos. Ambos y Liam fueron trasladados a un campo de internamiento del ICE en Texas. Esta imagen evoca aquella de abril de 1943, en la que un niño es detenido por las fuerzas de las SS hitlerianas en el gueto de Varsovia, cuando estallaba el levantamiento contra la dominación nazi.

La realidad, pues, en efecto, supera la ficción de Roth.

Según una información de The Wall Street Journal, la agencia de Estados Unidos de Inmigración y Aduanas (United States Immigration and Customs Enforcement o ICE) paga a sus agentes un bonus por los arrestos de extranjeros, incluso en el caso de que queden en libertad sin cargos.

El presupuesto del ICE, con el apoyo del voto de representantes del Partido Demócrata, se ha triplicado a partir del 1 de enero de 2026, convirtiéndose en la agencia con más fondos que las instituciones de seguridad e inteligencia interior (FBI), antidroga (DEA), alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF) y la policía federal (US Marshals Service) juntas. Todo por la atribución de grandes cantidades de dinero al entrenamiento de los agentes del ICE.

Hay otro punto fuera del alcance de la ficción de Roth: la internacional que impulsa desde la Casa Blanca Trump en Europa y en América Latina. El esperpento de Trump con Groenlandia nunca pudo ser más patético que esta semana en la cumbre del Foro Económico de Davos, desde donde el presidente norteamericano salió maltrecho.

La ofensiva antiinmigración interna en EEUU es vista por fuerzas políticas europeas (Vox en España) como un ejemplo a seguir. Aquellos que quieren castigar a los partidos tradicionales y al bipartidismo, tal como ocurrió en las elecciones que llevaron nuevamente hace un año a Trump a la Casa Blanca, pueden observar los efectos de su política en directo.

Pueden, pues, tener presente aquello que formuló el personaje de la novela de Roth:

Noticias relacionadas

“Debió haber un momento, al principio, en el que podríamos haber dicho «No». Pero, de alguna manera, lo dejamos pasar”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
  2. ¿Puede nevar este fin de semana en Sevilla? Estos son los pueblos con mayor posibilidades, según la Aemet
  3. El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva ruta directa a una de las playas más famosas de Italia
  4. El paseo marítimo de Matalascañas puede estar listo en verano: obras de cuatro a cinco meses y continúa la aportación de arena
  5. Fin de semana de temporal en Andalucía: aviso naranja y amarillo en cuatro provincias
  6. Sierra Nevada, aislada por la nieve: todas las carreteras cerradas este sábado en Andalucía
  7. Las lluvias llenan los embalses de Emasesa: superan el 90% para garantizar el agua a Sevilla y el área metropolitana
  8. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 24 de enero de 2026

Manuel Pellegrini, tras caer en Vitoria: "Es una derrota que justa que duele"

Manuel Pellegrini, tras caer en Vitoria: "Es una derrota que justa que duele"

Bodegas Escudero, cinco generaciones haciendo del tiempo su mejor vino

Bodegas Escudero, cinco generaciones haciendo del tiempo su mejor vino

Un Betis dormido y sin delantero cae ante el Alavés en Mendizorroza y firma su peor partido del curso (2-1)

Un Betis dormido y sin delantero cae ante el Alavés en Mendizorroza y firma su peor partido del curso (2-1)

Las notas de los jugadores del Betis ante el Alavés en Mendizorroza: sin delantero es imposible competir en Primera División

Las notas de los jugadores del Betis ante el Alavés en Mendizorroza: sin delantero es imposible competir en Primera División

Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla FC y alcanza un principio de acuerdo con los accionistas de referencia

Sergio Ramos avanza en la compra del Sevilla FC y alcanza un principio de acuerdo con los accionistas de referencia

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid

Más de un millón de clientes se quedan sin electricidad por la "monstruosa" tormenta de nieve que afecta a Estados Unidos

Más de un millón de clientes se quedan sin electricidad por la "monstruosa" tormenta de nieve que afecta a Estados Unidos
Tracking Pixel Contents