Israel mata a dos líderes de Hizbulá en el Líbano

El Ejército israelí afirmó haber matado este domingo a dos milicianos del grupo chií libanés Hizbulá en el sur del Líbano, según comunicó en sus canales oficiales. "Hoy domingo, en Bazouriye, las tropas atacaron y eliminaron al terrorista Muhamad al Husseini, jefe de artillería de Hezbolá en la aldea de Arzoun, en el sur del Líbano", se indica en un comunicado militar.

Según el mensaje del Ejército, Al Husseini, quien trabajaba como maestro de escuela, "llevó a cabo numerosos ataques terroristas contra el Estado de Israel y las tropas israelíes durante la guerra, y recientemente participó en los intentos de restaurar la capacidad artillera de Hizbulá en el sur del Líbano". Además, los militares afirman haber matado a un segundo miliciano del grupo armado chií en un ataque adicional realizado este domingo en la zona de Bir al Sansal, también en el sur del Líbano.

"Las tropas eliminaron al terrorista de Hizbulá Jawad Basma, que estaba destinado en una fábrica de armas", recoge el comunicado.

Más ataques

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí ha ordenado intensificar los ataques en el sur del Líbano con el argumento de que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Asimismo, esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá en cumplimiento con los objetivos del Gobierno de Beirut para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado, unos esfuerzos que Israel considera insuficientes.