Zelenski llega a Vilna para mantener un encuentro a tres con los presidentes de Lituania y Polonia

El presidente ucraniano pretende que todos los líderes europeos comprendan la amenaza que supone Rusia

Europa Press

MADRID

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha llegado este domingo a Vilna, la capital de Lituania, para participar en actos conmemorativos y reunirse con sus homólogos lituano y polaco, Gitanas Nauseda y Karol Nawrocki, respectivamente, en el "formato del Triángulo de Lublin", según ha explicado su portavoz, Serhi Nikiforov.

Zelenski acudirá antes a los actos del Levantamiento de Enero, una rebelión de la nobleza del siglo XIX en el territorio de la Mancomunidad de Polonia-Lituania contra el dominio ruso. En redes sociales, Zelenski ha explicado que la reunión forma parte de sus esfuerzos "con todos los líderes para fortalecer a Ucrania" en medio de las constantes oleadas de ataques rusos contra la infraestructura energética del país.

"Todos deben comprender claramente la amenaza que proviene de Rusia, y son nuestras naciones las que mejor la comprenden", ha añadido en relación a la proximidad de Polonia y Lituania a la zona de conflicto.

"Agradecemos profundamente el apoyo de Lituania, nuestras relaciones y, en general, los vínculos de Ucrania y los ucranianos con la sociedad lituana. Nuestra seguridad solo puede ser compartida entre nuestros Estados y nuestros pueblos. Agradecemos a todos los que nos acompañan en su corazón, con nuestro pueblo", ha manifestado.

Nauseda, por su parte, ha celebrado en redes la llegada de su homólogo ucraniano. "Lituania apoya firmemente a Ucrania: en las negociaciones, en las garantías de seguridad y en el apoyo militar a largo plazo", ha indicado.

El viaje se produce tras dos días de conversaciones presenciales en Abu Dabi, en las que participaron oficiales militares y otras personas de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Estas conversaciones se centraron en los posibles parámetros para poner fin a la invasión rusa después de casi cuatro años.

