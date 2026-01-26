Oriente Próximo
Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados
Se trata de Ran Gvili, un policía que tenía 24 años en el momento de su muerte y "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023"
EP
El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que han recuperado los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, que permanecían en poder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de que se ha completado el proceso de identificación del rehén y que se ha informado a la familia del Gvili "de que su ser querido ha sido identificado y está siendo enterrado".
El policía, que tenía 24 años en el momento de su muerte, "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza". "Las FDI comparten el dolor de la familia. Las FDI seguirán acompañando a las familias y a los repatriados y trabajando para reforzar la seguridad de los ciudadanos israelíes", ha indicado el Ejército israelí.
"Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido devueltos", han señalado las Fuerzas de Defensa de Israel.
- Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
- Sierra Nevada, aislada por la nieve: todas las carreteras cerradas este sábado en Andalucía
- El paseo marítimo de Matalascañas puede estar listo en verano: obras de cuatro a cinco meses y continúa la aportación de arena
- Nuevo cierre de una tienda Inditex en Andalucía: CCOO denuncia que Oysho deja el centro comercial de Nervión en Sevilla
- Carreteras cortadas este domingo en Andalucía: nieve, accesos cerrados a Sierra Nevada y cadenas obligatorias en seis vías
- Himno de Andalucía y emoción en el Carnaval de Cádiz: homenaje en el Falla a las víctimas de la tragedia de Adamuz
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 24 de enero de 2026
- Fin de semana de temporal en Andalucía: aviso naranja y amarillo en cuatro provincias