Los países del mar del Norte se alían en busca de la independencia energética frente a Trump y Putin

"Es preocupante lo que estamos escuchando de Estados Unidos. Creo que sus autoridades deben aclarar lo ocurrido", afirmó el canciller alemán, Friedrich Merz, preguntado sobre la muerte de dos ciudadanos en Minnesota a disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). "Agradezco profundamente el apoyo de mis colegas en la defensa de unas líneas rojas que no son solo danesas, sino también europeas y deberían serlo globales", apuntó a su lado la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en alusión a la respuesta de sus principales aliados europeos frente a los propósitos anexionistas de Donald Trump respecto a Groenlandia.

El conservador Merz y la socialdemócrata Frederiksen plasmaron así el nuevo espíritu de cohesión frente a Estados Unidos, en una comparecencia conjunta tras la Cumbre del Mar del Norte, centrada en el impulso a la energía eólica en alta mar. Es decir, un ámbito energético frente al que Trump exhibe sin tapujos su hostilidad, como hizo también Merz como candidato a la cancillería.

De pronto, el líder alemán ve en esta fuente de energía la clave para garantizar a Europa un suministro energético seguro, limpio y no dependiente "ni de Rusia, como ocurrió en el pasado, ni de otros países", explicó Frederiksen. "Europa está ante desafíos críticos en materia de seguridad. Nuestro modo de vida está en juego", añadió Merz, para referirse a continuación a la necesidad de protegerse mejor ante "los ataques híbridos a nuestras infraestructuras".

La cumbre del Mar del Norte estaba orientada a movilizar inversiones en energía eólica. El gran desafío es coordinar esfuerzos, con proyectos compartidos como el que suscribieron Dinamarca y Alemania en esta cita, celebrada en Hamburgo. En la reunión estaban representados a escala de líderes o ministros Francia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Alemania y Dinamarca, además de la Comisión Europea. Por primera vez, asistía también Islandia.

En esta cita centrada en energía y seguridad se respiró la crispación que despierta Trump incluso entre los países tradicionalmente más 'leales' a Estados Unidos, como es Alemania. Desde Berlín, su ministro de Defensa, el socialdemócrata Boris Pistorius, calificó de "falta de respeto" los reproches de Trump a sus aliados, a los que ha criticado el papel desempeñado en Afganistán. Recordó Pistorius el alto precio que ha pagado Alemania en vidas humanas –59 soldados muertos-- y calificó de "literalmente falso" pretender, como ha hecho Trump, que Estados Unidos no contó con suficiente apoyo europeo. En términos parecidos se pronunció también el titular de Exteriores, Johann Wadephul.

El preacuerdo respecto a Groenlandia anunciado por Trump tras su reunión en Davos con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha aliviado un poco las cosas, pero el ambiente sigue cargado. Que el presidente de Estados Unidos descartara tratar de anexionarse la isla por la fuerza fue una especie de bálsamo para Dinamarca. Sin embargo, la inconcreción respecto a ese pacto, que aparentemente solo conocen Trump y su fiel Rutte, pesa sobre las relaciones transatlánticas.

"Hace tiempo que le hemos pedido a la OTAN una presencia militar duradera en el Ártico. Hasta ahora no hay presencia allí de soldados de la OTAN", recordó Frederiksen. "Como saben, los gobiernos de Groenlandia y Dinamarca han pedido el estacionamiento permanente. Tengo la esperanza de que ‘Baltic Sentry’ --la misión de la Alianza en el Báltico-- se pueda copiar para Groenlandia", agregó.

