Meta, TikTok y YouTube afrontan su "momento tabaco": arranca el juicio que las acusa de alimentar una crisis de salud mental entre los jóvenes

¿Son las redes sociales la causa de la epidemia de salud mental que golpea especialmente a los más jóvenes? Más allá de la creciente evidencia científica que lo respalda, muchos padres y madres denuncian que no se trata de una casualidad, sino de la consecuencia lógica de unas plataformas digitales que, apuntan, engancha a sus hijos a las pantallas de sus teléfonos móviles.

Esta semana, sus argumentos podrían empezar a transformar el sector tecnológico. Estados Unidos acoge en los próximos días el primer gran juicio de varias demandas contra los gigantes Meta, TikTok y YouTube por adicción a sus aplicaciones. Como pasó hace décadas con la industria del tabaco, un veredicto contrario a los intereses de esas corporaciones podría tener profundas consecuencias sobre la forma en la que Silicon Valley opera y sobre los consumidores.

Este caso arranca por la querella presentada por una mujer de 19 años de California, identificada como K.G.M., que afirma que cuando era aún más joven se convirtió en adicta de las plataformas de esas empresas. En los documentos judiciales, a los que ha accedido The Washington Post, alega que Facebook, Instagram, TikTok y YouTube le causaron ansiedad y depresión hasta llevarla a tener pensamientos suicidas. Este martes empieza la elección del jurado para un pleito que podría alargarse meses.

Se espera que el juicio obligue a sentar en el banquillo de los acusados a Mark Zuckerberg, cofundador y director ejecutivo de Meta. También debía testificar Evan Spiegel, director ejecutivo de Snap, pero la plataforma —también demandada por la joven— llegó a un acuerdo extrajudicial.

Miles de demandas

La demanda de esta adolescente es solo una de las otras miles que fiscales generales, distritos escolares y familias han presentado en EEUU reclamando daños y perjuicios por los daños causados por las redes sociales. En la mayoría de esas se denuncia que esas compañías usan algoritmos para retener a los usuarios enganchados a la pantalla el mayor tiempo posible para maximizar sus beneficios y sin informar a los usuarios del peligro que eso supone. Varios de esos casos llegarán a juicio este año.

Sin embargo, al ser la primera, una sentencia favorable a la demandante podría tener reverberaciones en todo el país y erosionar los mecanismos que hasta ahora han protegido a los gigantes tecnológicos. Silicon Valley se ampara en la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que exime a las plataformas de responsabilidad legal por el material que publican sus usuarios.

El paralelismo entre el momento que atraviesa la industria tecnológica y los abusos en la comercialización de drogas no acaba aquí. Y es que, además de activar una millonaria campaña nacional de relaciones públicas para tratar de convencer al público de que sus apps son seguras, Meta ha contratado para su defensa a abogados de Covington & Burling que representaron a la farmacéutica McKesson en un litigio de casi siete años relacionado con la epidemia de opiáceos, informa Reuters, un caso que perdieron.

