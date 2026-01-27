¿Censura, apagón o ambos? Usuarios de TikTok denuncian que la app no deja publicar vídeos sobre el tiroteo de Mineápolis

La semana pasada, TikTok en Estados Unidos pasó a ser una entidad controlada por aliados de Donald Trump. Esta, tan solo cuatro días después, la plataforma se enfrenta a quejas de cientos de usuarios que la acusan de censurar la publicación de vídeos relacionados con la brutal muerte del enfermero Alex Pretti en Mineápolis, tiroteado a plena luz del día y cuando iba desarmado por un agente de la Patrulla Fronteriza que el presidente ha desplegado en la ciudad.

A lo largo de las últimas horas, usuarios de TikTok han acudido a otros espacios digitales para denunciar que la aplicación suprimió o retrasó la publicación de sus vídeos relacionados con las protestas por las redadas antiinmigración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), convertido en un brazo paramilitar. Otros alegan que el contenido que compartieron en sus perfiles sobre el asesinato de Pretti obtuvieron menos visitas que su audiencia habitual.

Muchos usuarios temen que se trate de una operación de censura ejecutada por la nueva propiedad de TikTok en EEUU. Es por eso que han expuesto sus denuncias bajo la etiqueta #TikTokCensorship en redes sociales como X, Facebook o Bluesky. Es el caso de la cantante Billie Eilish, que lamentó que "TikTok está silenciando a la gente" después del poco impacto que tuvo un vídeo publicado por su hermano, el también músico Finneas O'Connell. Los mensajes de protesta de otros usuarios como el del periodista David Leavitt —en el que aseguraba que "TikTok ha comenzado a censurar contenido anti-Trump y anti-ICE"— también se han viralizado.

Agentes de ICE lanzan gases lacrimógenos en una protesta contra las redadas a inmigrantes irregulares, el 14 de enero en Mineápolis. / DAVE DECKER / DPA / EUROPA PRESS

Cambio de propiedad

Desde el pasado viernes, la plataforma opera dentro de una nueva entidad estadounidense —TikTok USDS Joint Venture— controlada de forma mayoritaria por inversores vinculados con Trump que el presidente ha descrito como "patriotas". Es el caso del gigante del software Oracle, en manos del magnate tecnológico Larry Ellison; el fondo emiratí MGX, que ha hecho negocios con la firma de criptomonedas de la familia Trump; el fondo Silver Lake, relacionado con Jared Kushner, marido de Ivanka Trump; o la Revolution, empresa en la que trabajó el vicepresidente JD Vance.

A última hora del lunes, la nueva propiedad de TikTok emitió un comunicado en el que apuntaba a un "importante problema de infraestructura provocado por un corte de energía en uno de nuestros centros de datos asociados en EEUU". Su versión es que la plataforma había sufrido un "fallo en cadena de los sistemas" que había provocado "múltiples errores", entre ellos que los creadores pudiesen publicar vídeos o que, de lograrlo, estos se quedasen paralizados en cero visualizaciones. "Lamentamos esta interrupción y esperamos resolverla pronto", señalaron en una cuenta recién creada en X.

El portal especializado The Verge ha confirmado que ese apagón se está traduciendo en problemas como la dificultad de los usuarios para iniciar sesión en su cuenta de TikTok, la imposibilidad de publicar vídeos, la lentitud en la carga de comentarios, un algoritmo que no recomienda contenido personalizado u otros errores que también afectan a CapCut, el programa editor de vídeos asociado a la plataforma.

Noticias relacionadas

Ese problema de conexión a la red existe desde el domingo por la mañana. A las 11 del mediodía hora española de este martes, la plataforma de vídeo sigue experimentando problemas, según muestra el portal de rastreo Downdetector. El número de incidencias reportadas alcanzó su pico —1.529— ayer lunes a las 17:17 horas, cifra que cae a las 124 en el momento de publicación de este artículo.

