Estados Unidos
Una persona en estado crítico por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona
El incidente se produce apenas tres días después de que un hombre falleciera a manos de agentes migratorios en la ciudad de Mineápolis
EFE
Una persona resultó herida y se encuentra en estado crítico este martes por disparos de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona, informó la cadena NBC, que cita citando a fuerzas de seguridad, un incidente que se produce apenas tres días después de que un hombre falleciera a manos de agentes migratorios en la ciudad de Mineápolis.
El hecho ocurrió en el sur del condado de Pima, que comparte frontera con México, alrededor de las 7:30 de la mañana hora de Arizona (14:30 GMT), según información del Departamento del Sheriff del Condado de Pima citado por NBC.
El Distrito de Bomberos de Santa Rita reportó que la persona se encuentra en estado crítico.
La víctima fue llevada en helicóptero a un hospital de Tucson, según informó el medio Tucson.com
La Patrulla Fronteriza no ha dado información sobre el incidente ocurrido y si la persona es un inmigrante.
El Departamento del Alguacil de Pima se refirió a la persona herida como “sospechoso”, pero no aclaró porque fue clasificado de esa forma.
Las circunstancias que llevaron al incidente no están claras. No hay información sobre si algún agente de la ley resultó herido.
El incidente ocurre a cuatro días de la muerte a tiros de Alex Pretti el pasado sábado, cuando agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados UnidoS (CBP), dispararon contra el hombre mientras grababa las acciones de los agentes de inmigración, lo que ha causado un gran debate en el país.
