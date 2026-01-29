Merz clama por una Europa "no subordinada" a Trump y con "identidad" propia

Renovadas amenazas de aranceles por parte de Donald Trump y menosprecio hacia el papel de los aliados europeos en Afganistán, una dura misión que se cobró la vida de 59 soldados alemanes: la agresividad del presidente de Estados Unidos parece haber hecho mella finalmente en uno de sus aliados transatlánticos más sumisos, Alemania. Su canciller, el conservador Friedrich Merz, declarado atlantista, reclama ahora de Europa que demuestre haber aprendido las lecciones de las últimas semanas o meses para mostrar un "nuevo sentido de identidad" y confianza en sí misma. Soplan "vientos rudos" procedentes de las superpotencias, advirtió en una declaración de Gobierno ante el Bundestag (Parlamento federal). Europa debe ser capaz de hablar "con el lenguaje de la política del poder".

No fue una declaración de Gobierno de rutina, como las que ofrece el canciller antes de toda cumbre de la UE. Era una intervención fuera de programa, centrada en política exterior y dirigida implícitamente a Estados Unidos. Buena parte de la Cámara, desde los socios de coalición socialdemócrata a los opositores verdes e Izquierda, comparten las críticas al país norteamericano aunque con distintos grados de virulencia. La excepción fue la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza en intención de voto a escala nacional, que criticó al Ejecutivo de Merz por haberse negado a entrar en la Junta de Paz propulsada por Trump en Davos.

Europa "seguirá tendiendo la mano a EEUU", "pero no como subordinados", afirmó el canciller. El Viejo Continente ha mostrado determinación ante las amenazas de anexión de Groenlandia por parte de Trump y también su capacidad para abrirse a nuevos mercados y aliados, añadió. Aludió ahí al tratado de libre comercio de la UE con Mercosur y al suscrito con la India.

Europa es una "alternativa a los imperialismos y autocracias", dijo, en un tono que recordaba a los que suele emplear el presidente francés, Emmanuel Macron. Sorprende, sin embargo, en boca de un jefe de Gobierno alemán cuando implican críticas a Estados Unidos.

A la unidad europea mostrada frente a los propósitos anexionistas de Groenlandia, territorio autónomo danés, siguió la renuncia de Trump a su amenaza de nuevos aranceles a aquellos países que participaron en las misiones exploratorias coordinadas por Dinamarca en la isla ártica. También a que, de pronto, descartase el presidente de EEUU el uso de la fuerza militar para hacerse con el control de la isla. "Hemos dejado claro que somos capaces de defendernos, si es necesario, de quien pretenda hacer política contra Europa a través de aranceles", aseveró Merz.

Europa debe alcanzar la soberanía en materia de defensa y tecnológica, lo que implica inversiones masivas en esos ámbitos, avanzó Merz. Sus alusiones más o menos directas a Trump alcanzaron el lenguaje de lo explícito al recordar a los 59 soldados alemanes caídos en atentados o combates en Afganistán, una misión larga y dura nacida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos.

Los ultras, refugio parlamentario de Trump

Merz reprochó a los Verdes y a la Izquierda el voto 'cómplice' de sus eurodiputados con la ultraderecha en el Parlamento Europeo y en contra del acuerdo de libre comercio con Mercosur, lo que puede ralentizar su proceso de ratificación. Desde la formación ecologista se criticó que Merz haya tardado tanto en responder a las críticas de la Casa Blanca contra Europa. En parecidos términos se pronunció La Izquierda.

La excepción fue AfD, que como buena parte de la ultraderecha europea oscila entre el trumpismo y la cercanía con Moscú. La presidenta de la AfD, Alice Weidel, usó su habitual tono apocalíptico para culpar a Merz de la debilidad económica alemana. Le afeó no haber aceptado la invitación a integrarse en la Junta de Paz. Es decir, el gremio impulsado por Trump como alternativa a la ONU y del que forman parte destacados autócratas y admiradores del presidente de Estados Unidos.

