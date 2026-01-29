Trump vuelve a hablar con Delcy Rodríguez y anuncia la reapertura del espacio aéreo venezolano

Donald Trump volvió a conversar con la "presidenta encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez. Tras la charla telefónica tomó una decisión que informa sobre el modo en que se desarrollan las relaciones entre Washington y Caracas desde el pasado 3 de enero. "Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a estar abriendo todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Los ciudadanos estadounidenses muy pronto podrán ir a Venezuela y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto", dijo el magnate republicano. La apertura tendría lugar en las próximas horas.

En noviembre pasado noviembre, EEUU impuso su poder militar para clausurar el espacio aéreo venezolano. Los vuelos comerciales de las principales compañías quedaron desde entonces en suspenso. La medida formó parte de una escalada que había comenzado en septiembre con el hundimiento de embarcaciones pesqueras en el Caribe Sur y desembocó en la operación de las fuerzas especiales norteamericanas que secuestraron a Nicolás Maduro.

El multimillonario informó a su vez que grandes compañías petroleras estadounidenses ya se dirigen a Venezuela para extraer la "enorme riqueza" tanto para Venezuela como para Estados Unidos. American Airlines anunció que planea reanudar sus vuelos diarios a Venezuela, en espera de la aprobación del Gobierno y sujeto a evaluaciones de seguridad. La aerolínea había suspendido sus servicios en 2019 después de que Washington, en el primer mandato de Trump, prohibiera los vuelos directos en medio del enfrentamiento con Maduro derivado de la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como "presidente encargado" con el respaldo de la Casa Blanca.

Trump dijo también que la medida que entraría pronto en vigencia beneficiará a los venezolanos que residen en Estados Unidos y podrán subirse a un avión. "La gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo".

El comentario sobre la migración provocó cierta sorpresa. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos acaba de dictaminar que la administración Trump actuó ilegalmente al terminar las protecciones legales para cientos de miles de venezolanos y haitianos que trabajan y viven en el país norteamericano. Ese recorte ha tenido "consecuencias reales y significativas". Los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito consideraron que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había excedido su autoridad cuando puso fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas) para las personas que habían huido de esos dos países.

