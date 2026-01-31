ACCIDENTE
Aumentan a 70 los muertos en la avalancha de tierra en Indonesia
"Hoy han sido extraídos diez cuerpos, con lo que el total llega a 70. Se estima que hay otras diez víctimas que seguimos buscando", ha explicado el director de la oficina de búsqueda
EP
Las autoridades indonesias han informado este sábado de que son ya 70 los cadáveres recuperados tras la avalancha de tierra ocurrida hace ya una semana en Pasirlangu y que sepultó viviendas próximas a la ladera del monte Burangrang, en la provincia de Java Occidental.
"Hoy han sido extraídos diez cuerpos, con lo que el total llega a 70. Se estima que hay otras diez víctimas que seguimos buscando", ha explicado el director de la oficina de Bandung de Búsqueda y Rescate, Ade Dian, según recoge la agencia de noticias indonesia Antara.
24 de enero
La avalancha ocurrió en torno a las 3.00 de la madrugada del pasado 24 de enero y alcanzó de lleno a la población de Pasirlangu. Para empeorar las cosas, un segundo alud, esta vez de agua, terminó de arrasar algunas de las casas que aguantaban en pie.
Indonesia lleva meses siendo escenario de catastróficas inundaciones y corrimientos de tierras. En lo que concierne a las últimas lluvias torrenciales, más de 2.400 personas han sido desplazadas internamente, casi 14.000 personas han sido afectadas y aproximadamente 5.000 casas han sido dañadas o destruidas, de acuerdo con la Red de Información sobre Desastres de la ASEAN (ADINet).
- Gratis y desde este domingo: salen las entradas de las visitas guiadas sobre la boda de Carlos V en el Real Alcázar
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 31 de enero de 2026
- Aluvión de multas en Sevilla por invadir el carril bus: las nuevas cámaras de vigilancia cazan a más de 22.000 conductores al mes
- El nuevo capataz de La Macarena pierde la confianza en media cuadrilla: la intrahistoria de la última polémica en torno a los costaleros
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- Arrancan nuevos cortes totales y parciales en la SE-20: estos serán los tramos afectados durante las obras
- Aemet anuncia una masa de aire húmedo y una gran borrasca en Andalucía: estos son los días clave
- Retenciones kilométricas en la A-7 hacia Algeciras por una regulación especial