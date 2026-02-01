Israel prohíbe a MSF trabajar en Gaza a partir del 28 de febrero tras su negativa a dar una lista de sus empleados

Israel ha anunciado este domingo que Médicos Sin Fronteras (MSF) deberá cesar su actividad en la Franja de Gaza antes del 28 de febrero por su negativa a proporcionar la lista de sus empleados palestinos, una obligación "aplicable a todas las organizaciones humanitarias que operan en la región", ha señalado el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que se encarga del registro de estas entidades. La organización ha calificado la medida de "pretexto para obstaculizar la ayuda humanitaria" y ha asegurado que lleva "meses" intentando dialogar con las autoridades israelíes sin éxito.

"Ayuda humanitaria, sí. Ceguera en materia de seguridad, no. Lamentablemente, MSF vuelve a demostrar una falta de transparencia y a actuar motivada por intereses irrelevantes", ha afirmado en un comunicado el titular del citado ministerio, Amichai Chikli, quien también ha acusado a la entidad de cambiar de opinión "abruptamente".

El pasado viernes, MSF anunció su decisión de no compartir con las autoridades israelíes ningún listado con información sobre sus trabajadores, palestinos o internacionales, dadas "las circunstancias actuales". Según la ONG, Israel no les garantiza que la información personal proporcionada sea usada únicamente para fines administrativos y no ponga en riesgo a los involucrados.

Para acceder a la exigencia del Gobierno de Binyamín Netanyahu, la organización exigía a cambio la "autoridad plena sobre todas las cuestiones de recursos humanos y la gestión de suministros médicos humanitarios", y el cese de los intentos de difamación contra MSF, ya que Israel la acusa sin pruebas de contratar a "terroristas".

La entidad había informado el pasado 23 de enero a las autoridades israelíes de que, como medida excepcional, estaría dispuesta a compartir una lista concreta de nombres de su personal a fin de cumplir con los nuevos requisitos y poder seguir operando en Gaza.

"Tras muchos meses de conversaciones infructuosas con las autoridades israelíes, y ante la incertidumbre en lo que concierne a la seguridad de nuestro personal o la gestión independiente de nuestras operaciones, Médicos Sin Fronteras ha decidido que, en las circunstancias actuales, no compartirá con las autoridades israelíes la lista de su personal palestino e internacional", subrayó la ONG en una nota difundida a los medios.

"Un pretexto"

"Se trata de un pretexto para obstaculizar la ayuda humanitaria. Las autoridades israelíes están obligando a las organizaciones humanitarias a elegir entre exponer a su personal o interrumpir la atención médica esencial para personas que la necesitan desesperadamente", ha manifestado este domingo Médicos Sin Fronteras.

MSF considera que la manera en que Israel está aplicando sus "exigencias administrativas" obligará "a las organizaciones humanitarias a retirarse" en un momento en que las "necesidades son abrumadoras y los servicios de salud han colapsado". "En un momento en que se necesita urgentemente más ayuda humanitaria, esta se está restringiendo en lugar de facilitarse", ha añadido, antes de subrayar que su disposición a dialogar con las autoridades israelíes "sigue abierta" y de recordar a estas su "responsabilidad de facilitar la ayuda humanitaria, no de obstaculizarla o utilizarla como arma".

Otras ONG vetadas

El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza o Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo de acuerdo con la legislación. Además de MSF, en esta lista están también, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Oxfam.

El nuevo sistema de registro impuesto por el Gobierno de Netanyahu, que entró en vigor el pasado marzo, incluye motivos controvertidos para denegar la actividad. Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático, pero también "promover campañas de deslegitimación contra Israel", instar al boicot o apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales extranjeros o internacionales, según las directrices publicadas por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora.

Según la Aid Worker Security Dabatase, desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023, han muerto 576 trabajadores humanitarios. Por su parte, MSF apunta que más de 1.700 trabajadores sanitarios han fallecido como consecuencia de los bombardeos israelíes, entre ellos 15 empleados de la ONG.

