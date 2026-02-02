Arrestan al hijo de la princesa Mette-Marit dos días antes de su juicio por violación y agresiones

Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha sido arrestado la víspera, antes de afrontar el martes un juicio por varios casos de violación y agresiones debido a la supuesta comisión de nuevos delitos, informó este lunes la Policía de Oslo.

"Marius Borg Høiby fue detenido por la policía el domingo por la noche y ha sido imputado por agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona", consta en un comunicado. La Policía noruega ha informado de que Høiby comparecerá ante el juez este lunes y que pedirá cuatro semanas de prisión preventiva para él debido al peligro de que vuelva a cometer nuevos delitos.

Høiby, de 29 años y que no es miembro de la Casa Real, ha sido acusado con anterioridad de 38 delitos, entre ellos cuatro casos de violaciones a distintas parejas mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria; y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico. "Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años", dijo el pasado 18 de agosto el fiscal, Sturla Henriksbø, al presentar la acusación.

El joven, que ha admitido tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos, ha reconocido sólo los delitos de violencia contra una mujer, amenazas a un hombre y haber transportado varios kilos de marihuana hace seis años.