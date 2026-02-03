La fiscalía de París registra la oficina francesa de X y cita a declarar a Elon Musk

La fiscalía de París anunció el martes que se ha llevado a cabo un registro en la oficina francesa de la red social X, como parte de una investigación abierta desde julio de 2025.

Tal y como han informado a través de X, la unidad de ciberdelincuencia de la fiscalía acudió a las oficinas en París de la red social para realizar un exhaustivo registro con la participación de Europol. Tras permanecer varias horas en la sede francesa, el fiscal de París citó al propietario de la plataforma, Elon Musk, y a la ex CEO, Linda Yacarino, a testificar el próximo 20 de abril como parte de las diligencias en curso.

"En noviembre de 2025, tras el descubrimiento de nuevas pruebas, la investigación preliminar se amplió para incluir los cargos de complicidad en la posesión de imágenes de pornografía infantil, complicidad en la distribución, oferta o puesta a disposición de pornografía infantil y la impugnación de crímenes de lesa humanidad", informó la fiscalía.

La investigación contra X se inició el pasado julio, tras unos primeros informes sobre el posible uso del algoritmo X con fines de injerencia extranjera. El procedimiento se amplió a principios de enero para incluir cargos de "distribucióon de material sexual y deppfakes", después de que tres ministros y dos diputados acusaran al chatbot 'Grok' de haber generado y difundido vídeos falsos de contenido sexual explícito, "en los que aparecían principalmente menores". Desde hace meses, una nueva función de 'Grok', llamada 'spicy', permite a los usuarios crear este tipo de vídeos directamente desde la plataforma, donde niños y mujeres son los principales afectados, con el objetivo de generar contenido viral.

"El delito de manipulación sexual de una persona sin su consentimiento se castiga con dos años de prisión y una multa de 60.000 euros", recordó la Fiscalía francesa a la prensa, tras la avalancha de críticas por parte de responsables políticos, como la Alta Comisionada para la Infancia, Sarah El Haïry o el ministro de Economía, Roland Lescure.

Precedentes en La India y Malasia

Desde hace meses, los procedimientos legales contra la plataforma X se acumulan en Europa, la India o Malasia, después de que su chatbot permitiera la creación y distribución sin consentimiento de imágenes sexualizadas generadas por IA. Ante la preocupación de las autoridades por la falta de medidas de la compañía, Brasil ha ido más allá, exigiendo la suspensión de 'Grok' hasta que concluya la investigación.

La empresa X insistió hace unos meses que estaban haciendo todo lo posible para "corregir urgentemente las vulnerabilidades del sistema de seguridad", sin embargo, estos contenidos continúan circulando impunemente por la red. Europol solicitó a los países europeos que compartan cualquier información delictiva sobre el funcionamiento de X.

