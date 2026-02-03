Gaza denuncia que Israel solo permitió entrar a 12 palestinos en el día de reapertura del paso de Rafah

A las pocas horas de la reapertura del paso de Rafah, entre Gaza y Egipto, la alegría se disipó. Este lunes 150 palestinos, incluyendo a heridos, enfermos y acompañantes, tenían que abandonar el enclave palestino para recibir tratamiento médico. A su vez, una cincuentena de gazatíes se preparaban para retornar a los restos de sus hogares a través de ese cruce que llevaba casi dos años cerrado. Sin embargo, el ministerio del Interior gazatí ha confirmado que sólo ocho palestinos, incluidos pacientes y acompañantes, han logrado salir y apenas una docena han podido volver. Son tres niños y nueve mujeres, que han denunciado haber sido sometidas a largos interrogatorios y hostigamiento por parte de las fuerzas israelíes y hombres armados antes de poder entrar de nuevo a Gaza.

La segunda jornada de reapertura del paso está llena de aún mayor incertidumbre. Un convoy de ambulancias y autobuses que transportan a 45 pacientes y 90 acompañantes se dirige hacia Rafah con la esperanza de poder salir del enclave y ser tratados en hospitales extranjeros, según ha informado la Media Luna Roja Palestina. Se estima que alrededor de 22.000 personas heridas y enfermas necesitan tratamiento urgente en el extranjero. Tarik Jasarvic, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, ha insistido en la "apertura de todos los cruces", incluidos aquellos que pueden llevar a pacientes hacia los centros de la Cisjordania y el Jerusalén Este ocupados. "En lo que realmente deberíamos centrarnos ahora es en reconstruir el sistema sanitario de Gaza para no depender tanto de las evacuaciones", ha dicho a Al Jazeera.

Esas 12 personas que han logrado volver a la Franja se han enfrentado a un largo y humillante proceso, según han denunciado ellas mismas al medio qatarí. "El ejército nos cogió y nos vendaron los ojos, nos ataron las manos y comenzaron a interrogarnos sobre cuestiones que no sabíamos", declaró Rotana al Regeb frente a las cámaras. "No nos permitieron cruzar con nada, nos vaciaron todo antes de dejarnos pasar", añadió, tras reunirse con su familia. "La situación era muy difícil y en todas partes se producían inspecciones; registraron todas nuestras pertenencias, especialmente en el puesto de control israelí, y nosotras mismas fuimos registradas varias veces", relató Samira Said a su llegada.

Aprobación egipcia e israelí

Tanto quienes han podido salir como quienes han podido volver a Gaza han relatado la dificultad de llevar a cabo ese proceso. Entrar en el enclave es más difícil que abandonarlo. Solo los residentes de Gaza que se marcharon durante la guerra son elegibles para volver, igual que algunos representantes de la Autoridad Palestina (AP) y un número limitado de trabajadores humanitarios. Para acceder a Gaza, tienen que registrar sus nombres, que Egipto revisará y enviará a la agencia de seguridad interna israelí Shin Bet para recibir su aprovación. Entonces, los viajeros entran a un punto de control gestionado por la AP y representantes de la Unión Europea.

Finalmente, tienen que pasar por varios puestos de control israelíes para someterse a registros corporales, exámenes de rayos X y verificación biométrica. Una vez superados, pueden alcanzar las zonas de Gaza bajo control de Hamás. Algunas de las mujeres que volvieron este lunes han denunciado haber sido interceptadas también por milicias respaldadas por Israel cerca de la ciudad de Rafah, en el sur. En esta zona, completamente devastada por las acciones militares israelíes, las bandas operan activamente bajo la cobertura del Ejército israelím y exigen a las retornadas que les proporcionen información sobre las facciones armadas en Gaza.

30 palestinos devueltos a Egipto

Para hacer el proceso inverso, en cambio, se está dando prioridad a un número limitado de pacientes médicos. Cada herido puede ir acompañado de dos personas. Después, ya estará abierto a todos los viajeros. La Organización Mundial de la Salud es la encargada de transportarlos hasta Rafah. Los dos primeros pasos, de registrarse para recibir aprobación israelí y egipcia y pasar por el puesto bajo control de la AP y la UE, son iguales. Luego, desde un centro de comando, los oficiales israelíes usan un software de reconocimiento facial y abren una puerta para que los pasajeros abandonen el enclave y lleguen a Egipto. Algunos de ellos serán tratados en hospitales del país de los faraones o viajarán hasta destinos europeos que han aceptado atenderlos en sus centros médicos.

El canal qatarí Al Araby ha anunciado que a 30 de los 42 palestinos que intentaron regresar a la Franja el lunes a través del cruce de Rafah se les impidió entrar y fueron devueltos a Egipto. Citando fuentes anónimas, la cadena afirma que quienes regresaron a Gaza fueron interrogados varias veces durante su viaje, incluso por hombres armados y enmascarados que los detuvieron en un puesto de control a 500 metros del cruce de Rafah. Estos individuos habrían entregado a los retornados a las tropas, donde fueron interrogados y sus pertenencias fueron confiscadas. Mientras el reencuentro con sus familiares obliga a pasar varios peajes de humillación y largos procesos burocráticos, la muerte sigue presente en Gaza. Este martes de madrugada los soldados israelíes han matado a un palestino en la sureña Jan Yunis.

