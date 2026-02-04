Barcelona, epicentro de la trama Epstein en Europa

Una ciudad sobresale entre los nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el caso Epstein, el depredador sexual con conexiones con la élite mundial: Barcelona. La capital catalana se dibuja como epicentro en Europa de las operaciones de captación de mujeres jóvenes del magnate, a juzgar por la documentación analizada por 'Catalunya Press'. El modus operandi del empresario, que apareció ahorcado en su celda en agosto del 2019, antes del juicio, pasaba por usar el negocio de las agencias de modelos -'scouting'- como tapadera de una red de captación y reclutamiento de mujeres abocadas a satisfacer sus actividades sexuales delictivas. "España es más segura que París, especialmente Barcelona, está llena de turistas por todas partes", le argumenta un facilitador al magnate en un correo.

La estrategia consistía en ofrecer a mujeres jóvenes una ascensión en el mundo del modelaje para, una vez aceptaban, enrredarlas en una madeja de dependencia económica y favores sexuales de la que ya era muy difícil salir. Los documentos reflejan que un socio cercano a Epstein -cuya identidad responde a J.L.B.- mantenía contacto habitual con un reclutador en Barcelona, Daniel Siad, un ciudadano franco-argelino afincado en la capital catalana. El último era el encargado de encontrar el perfil de mujer adecuado a las demandas del empresario estadounidense, gestionar la logística de la estancia en la ciudad y, sobre todo, enviar nutrido material fotográfico. Por ejemplo, uno de los correos del reclutador -desclasificados en la última hornada- incluye 13 archivos de imagen de una joven llamada J. M. para que Epstein los revisara.

Las principales peticiones del magnate pasan saber edad de las chicas y, sobre todo, esclarecer si parecen más jóvenes de lo que son. El diario 'Ara' explica que el facilitador informa al magnate de tener localizada a una chica australiana, Y.M. de 23 años, de origen croata. «Puedes hablar con ella, es muy cariñosa. Estoy buscando colocarla aquí y en París. Su sueño es Nueva York», dice el mediador, que también le informa de que la hermana pequeña de la chica, de 20 años, trabaja para una agencia australiana pero también pretende ir a Nueva York para hacer realidad sus sueños.

Agencia de citas en Gràcia

Después de enviarle algunas fotografías, el mediador puntualiza que la australiana es más bonita en persona que en las imágenes. Epsteinle informa de que irá a París la semana siguiente y que Woody Allen actuará en Barcelona pronto. «¿Quieres entradas?», le pregunta el pederasta a Siad, quien, tras aceptarlas, le dice que estará «allí» para «organizar algo».

Epstein -según el diario digital El Confidencial- era asiduo de la capital catalana, donde comía en reconocidos restaurantes frecuentados por jugadores del Barça, como Messi y Piqué, y se movía en círculos de ocio sofisticados. Se hospedaba en el hotel W, a pie de mar, y acudía a la marisquería Bocanegra, en el corazón de la ciudad. Se apuntó en una agencia de citas de la capital catalana con sede en la calle Gran de Gràcia, IQ Elite en el 2013 que tenía com reclamo estar dirigida a personas con alta capacidad intelectual. En definitiva, Epstein se quedó prendado de la ciudad en el año 2009 y ya en el 2011, el pederasta escribía a un amigo: "Estoy en Dubai y todavía puedo oír los jadeos de Barcelona. Mañana estaré en París".

