Violencia en África
Hombres armados matan a 162 personas en el este de Nigeria
La región enfrenta una grave inseguridad debido a la acción de bandas criminales y grupos yihadistas
Redacción
Hombres armados han matado el miércoles a 162 personas en el pueblo de Woro, en el estado de Kwara, en el centro-oeste de Nigeria, según la Cruz Roja. El ataque, confirmado por la policía y el gobernador estatal, es uno de los más mortíferos registrados en el país en los últimos meses.
La región enfrenta una grave inseguridad debido a la acción de bandas criminales y grupos yihadistas. Las autoridades habían impuesto toques de queda y cerrado escuelas en algunas zonas. El gobernador de Kwara calificó la masacre como una reacción de "células terroristas" ante las operaciones militares en curso.
Nigeria vive desde hace años una escalada de violencia armada, con ataques, secuestros y una insurgencia yihadista que afecta a varias regiones del país, lo que ha llevado al Gobierno a reforzar las medidas de seguridad con apoyo internacional.
Inseguridad multifactorial
El estado de Kwara sufre una inseguridad multifactorial, entre bandas armadas (conocidas localmente como 'bandits') que saquean pueblos, secuestran y aterrorizan a los habitantes, y una amenaza yihadista en aumento, con grupos activos en el noroeste del país que amplían su área de acción hacia el sur.
Frente a la inseguridad, las autoridades locales impusieron toques de queda en algunas zonas del estado y habían cerrado las escuelas durante varias semanas, antes de ordenar su reapertura el lunes.
- La borrasca Leonardo, en directo | Alerta roja de la Aemet en varios puntos de Andalucía y avisos por lluvias intensas en toda la comunidad
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- El agua se está perdiendo y es una pena': agricultores reclaman más infraestructuras en Sevilla
- Sevilla pone freno a las hileras de autobuses turísticos tapando vistas y ocupando carriles con 40 multas en un año
- Los puntos críticos de Andalucía ante la crecida de niveles y caudales: el Guadalquivir está aliviando agua en 33 embalses
- ¿A qué horas y cuánto va a llover en Sevilla este miércoles según la Aemet?
- Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez
- Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía frenan el plan de ampliación del Círculo de Labradores en Los Remedios