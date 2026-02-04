Israel bombardea Gaza durante la noche y mata a 21 personas, entre las cuales hay tres niños y un bebé

Las buenas noticias apenas duran un suspiro en la Franja de Gaza. Esta madrugada de miércoles los bombardeos del Ejército israelí han retornado al enclave palestino y se han alargado durante toda la jornada. Al menos 21 personas han muerto, pese al alto el fuego en vigor. Entre las víctimas mortales, hay cuatro niños, uno de los cuales es un bebé de solo cinco meses. Según las tropas israelíes, los ataques aéreos a lo largo y ancho de la Franja son la respuesta a disparos por parte de milicianos gazatíes en el norte de Gaza que habrían herido de gravedad a un soldado. Más de 530 palestinos han muerto por fuego israelí desde la entrada en vigor de la tregua a mediados de octubre.

Desde el amanecer, los cielos sobre Ciudad de Gaza y Jan Yunis están repletos de drones y aviones de combate israelíes, tal y como informa el canal qatarí Al Jazeera, que cuenta con corresponsales locales sobre el terreno, desafiando la prohibición de acceso a la prensa extranjera por parte de las autoridades israelíes. Su presencia, que alcanza las principales carreteras que llevan al hospital Naser, hacen más peligroso el movimiento. Al menos 14 palestinos han muerto en ataques de artillería contra los barrios de Tuffah y Zeitoun de Ciudad de Gaza, zonas adyacentes a la Línea Amarilla. Entre las víctimas, hay dos niñas.

Tres palestinos más han perecido en un bombardeo contra una tienda de campaña en Jan Yunis, en el sur de Gaza. Dos más han muerto por ataques aéreos israelíes contra el campamento de tiendas de al Mawasi, en el sur. Una de las víctimas es un paramédico de la Media Luna Roja Palestina, tal y como ha confirmado la organización. A estas muertes, se suma las decenas de heridos, muchos de ellos críticos, que han logrado llegar a los hospitales. "Unidades blindadas y naves de las Fuerzas Aéreas han llevado a cabo ataques de precisión en el área" del ataque en el norte de Gaza, han dicho en un comunicado las tropas israelíes, sin hacer mención a las otras zonas atacadas.

Pendientes de Rafah

Un portavoz de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina también ha denunciado que esta mañana fueron informados de que la evacuación de pacientes y heridos a través del cruce de Rafah había sido cancelada para este miércoles, pero finalmente se ha reanudado. Este martes apenas 16 palestinos heridos logran abandonar Gaza junto a sus acompañantes. Esta cifra es mucho menor al compromiso de 50 pacientes diarios que podrían salir del enclave en busca de tratamiento médico en centros sanitarios extranjeros. Al menos 40 pudieron volver, también por debajo de los 50 permitidos.

El COGAT, la unidad del Ejército israelí encargada de los asuntos civiles en los territorios palestinos, ha afirmado que el cruce de Rafah "se ha abierto esta mañana como de costumbre" y ha echado pelotas fuera. "La Organización Mundial de la Salud, que es responsable de coordinar la llegada de residentes de la Franja al cruce de Rafah, no ha presentado los detalles de coordinación requeridos en esta etapa por razones de procedimiento", ha dicho en X.

