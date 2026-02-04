Trump sobre el caso Epstein: "Es hora de que este país pase a otra cosa"

Es evidente que la sola mención del caso Epstein -red de vínculos entre el depredador sexual y personajes públicos de primer nivel- incomoda al presidente de EEUU, Donald Trump. Vovió a evidenciarse en la Casa Blanca cuando una periodista de la CNN le preguntó por los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia. "Es hora de que el país pase a otra cosa, ahora que no salió nada sobre mí", respondió el líder republicano en referencia a la pregunta de la reportera sobre la necesidad de más transparencia en el manejo de los documentos. El caso acogota al presidente que está viendo cómo se le piden explicaciones, desde muchos flancos, sobre sus relaciones con el condenado por agresión sexual que apareció ahorcado en su celda antes del juicio.

Pero Kaitlan Collins, que reporta desde la Casa Blanca para la cadena norteamericana CNN, lejos de conformarse con la respuesta, abúndo en el tema. ¿Qué le diría a las personas que sienten que no han obtenido justicia, señor presidente?, le repreguntó Collins. Fue entonces cuando Trump arremetió contra ella: "Usted es la peor periodista, la CNN no tiene audiencia por gente como usted. Ya sabe, es una mujer joven. No creo haberla visto sonreír nunca, la conozco desde hace 10 años y no creo haber visto nunca una sonrisa en su cara".

Lejos de arredrarse, Collins insistió en que le estaba preguntando por los supervivientes. "¿Sabe por qué no sonríe? -continuó en la misma línea el presidente-. Porque sabe que no está diciendo la verdad. Y ustedes son una organización muy deshonesta, y deberían avergonzarse".

Profesional y respetada

A través de un comunicado, la cadena CNN ha salido en defensa de su reportera describiéndola como una periodista profesional y respetada que informa desde la Casa Blanca con rigor.

Previo a este desenlace, la periodista empezó recordando al presidente que él mismo había dicho que aparecían demócratas en los documentos de Epstein, además de personajes como el empresario Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. "¿Ha leído los nuevos archivos publicados por el Departamento de Justicia?", le preguntó Collins, a lo que Trump respondió: "No, no lo he hecho. Tengo muchas cosas que hacer… Usted mencionó dos nombres. Estoy seguro de que están bien. De lo contrario, habría grandes titulares".

Noticias relacionadas

No es la primera vez que Trump falta al respeto a los periodistas que le acorralan con preguntas incómodas, especialmente si son mujeres. Hay ya bastantes precedentes, sobre todo con reporteros de la cadena de televisión CNN, crítica con la gestión presidencia.