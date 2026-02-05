Cuba se muestra dispuesta a negociar con Trump pero sin "condicionamientos" que afecten a su soberanía

"Cuba está dispuesta a un diálogo con Estados Unidos, sin condicionamientos previos, en una posición de iguales, de respeto a nuestra soberanía, independencia y autodeterminación", reiteró este jueves el presidente Miguel Díaz-Canel. Durante una rueda de prensa en la que se esperaban novedades relevantes, el jefe de Estado recordó apenas las posiciones previas de La Habana al ser consultado sobre las relaciones con Washington que han entrado en una nueva etapa de fricción a partir de la orden impartida por Donald Trump por la cual se imponen aranceles a los países que vendan petróleo a la isla. Díaz-Canel subrayó el carácter "criminal" del "bloqueo energético" que busca "asfixiar" a Cuba. "Hay muchas cosas en las que podemos trabajar juntos, sin prejuicios", a pesar de la "asimetría de las relaciones", le dijo al magnate republicano.

La realidad, por el momento, no parece ofrecer esa posibilidad. Karoline Leavitt, la portavoz de Donald Trump, se encargón de responder: "creo que, dado que el Gobierno cubano está en las últimas y su país está a punto de colapsar, deberían ser prudentes en sus declaraciones dirigidas al presidente de los Estados Unidos, pero, como acabo de reiterar, el presidente siempre está dispuesto a entablar relaciones diplomáticas y creo que eso es lo que está ocurriendo". Leavitt hizo alusión a supuestos contactos con sectores del Gobierno.

Más allá de esas eventuales conversaciones, Díaz Canel ha dado cuenta de una situación muy complicada: "el enemigo ha encarado una persecución de todos los caminos que se le abren a Cuba" para obtener crudo desde el momento que se ha cerrado el flujo que venía de Venezuela, con la captura y traslado a una prisión de EEUU de Nicolás Maduro. El mundo "no puede permitir que la fuerza aplaste al multilateralismo". A su juicio, "los países, los pueblos, tienen que entender lo que está pasando: estamos enfrentando una guerra política, ideológica, cultural, mediática de parte de la potencia hegemónica".

Díaz-Canel criticó al "enjambre anexionista" que se hace escuchar desde Florida, pero también dirigió su reproche hacia el frente interno cuando hizo referencia a "los que empiezan a flaquear y se muestran cobardes y débiles".

Cuba debe "prepararse" para una eventual "guerra" y un incremento de la "manipulación" que busca justificarla al presentar a la isla como promotora del terrorismo. "¿Cómo puede hablarse de terrorismo a un país que ha sido víctima del mismo?". Recordó al respecto que antes de cumplir su mandato, Joe Biden retiró a ese país de la lista de los países que lo promueven y fue Donald Trump quien rectificó esa decisión.

Nuevos esfuerzos

"Recibir combustible es un derecho que tenemos", destacó el presidente cubano, y dijo que el Gobierno está trabajando para que "se afecte menos a la población" en momentos que "hay mucho miedo". Reconoció que también existe un temor en "países que puedan suministrar combustible" a la isla. Calificó de "lamentable" que una potencia asuma una política tan agresiva y sin "asomo de decencia" hacia "una nación pequeña". Y añadió: "¿Esto no va contra el comercio libre que defiende el capitalismo?".

Noticias relacionadas

A partir de las nuevas "restricciones" y los apagones por falta de energía se avecinan fuertes medidas de ahorro "que demandarán esfuerzos". Díaz-Canel admitió que el anuncio provoca resquemores. "¿Otra vez sacrificio?, nos dicen, pero ¿qué vamos a hacer, nos vamos a rendir?". Se espera en este contexto un nuevo ajuste económico.

Suscríbete para seguir leyendo