Trump cuelga y tras un alud de críticas borra un vídeo en que se retrataba a los Obama como gorilas

Para Donald Trump no hay límites aparentes pero incluso él a veces se ve obligado a recular. Ha sucedido este viernes, cuando ha borrado un mensaje colgado horas antes en Truth Social con un vídeo que incluía un plano realizado con Inteligencia Artificial en que Barack y Michelle Obama eran retratados como gorilas.

El uso de esa imagen de racismo extremo, que colgó como parte de una larga retahíla de mensajes el jueves por la noche, ha provocado una avalancha de criticas, y no solo de los demócratas. Tim Scott, único senador republicano negro y firme aliado del presidente ha colgado un mensaje en X instando al presidente a borrar el vídeo. "Rezando para que sea falso porque es la cosa más racista que he visto saliendo de esta Casa Blanca", había escrito Scott.

A su denuncia se sumaban las de otros congresistas republicanos como Mike Lawler, que además decía que el borrado debía llegar "acompañado de una disculpa", o la de comentaristas conservadores como Piers Morgan. "Sinceramente espero que el presidente no se diera cuenta de que el vídeo de 60 segundos acaba con la imagen vil de los Obama como simios", escribió el periodista.

"Dejen la falsa indignación"

Un problema para Trump va a ser que no puede negar que no supiera del contenido. De hecho, antes de que el vídeo desapareciera del Truth del presidente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había defendido su publicación, como de costumbre con una defensiva agresividad.

"Esto ha salido de un vídeo meme de internet que describe al Presidente Trump como rey de la selva y a demócratas como personajes del Rey León", ha escrito en un comunicado remitido a 'The Guardian'. "Por favor dejen la falsa indignación e informen de algo hoy que importe al público estadounidense".

En medio del escándalo Epstein

La publicación por parte de Trump llega en pleno escándalo por las revelaciones del caso Epstein. El vídeo que contenía la insultante imagen de los Obama está focalizado en promover la desmentida conspiración de que la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems ayudó a Joe Biden robarle las elecciones presidenciales de 2020.

Ese vídeo era solo una de las más de 60 publicaciones que el mandatario republicano ha compartido en un hiato de tan solo tres horas. El alud de contenidos incluye bulos, la promoción de algunas de sus medidas, que se anunciarán este domingo en la Super Bowl, así como su exigencia de que esculpan su rostro en el Monte Rushmore.

Donald Trump y Jeffrey Epstein / Europa Press/Contacto/Epstein Estate/House Oversig

Espiral Epstein

La frenética actividad digital de Trump llega en medio del escándalo por la nueva revelación de archivos sobre el magnate financiero y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, quién mantuvo una relación temporal de amistad con el ahora presidente.

Los nuevos documentos desclasificados por el Departamento de Justicia apuntan directamente a varios aliados de Trump, entre los que destacan el magnate tecnológico Elon Musk, su Secretario de Comercio, Howard Lutnick, o su asesor Steve Bannon.