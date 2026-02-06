Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoCausas desalojo GrazalemaGuía turística CádizPremio estudiante granadinaBorrasca sábado AndalucíaGiralda SevillaComparsa sevillana COAC 2026Ampliación Feria Sevilla
instagramlinkedin

Narcotráfico

EEUU ataca otro buque en el Pacífico y mata a dos tripulantes

Al menos 119 personas han muerto desde agosto de 2025 en ataques ordenados por Donald Trump contra presuntos barcos cargados de drogas

Donald Trump.

Donald Trump. / EFE

EFE

Washington

EEUU realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión 'Lanza del Sur'.

El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".

Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Lanza del Sur, que según la Administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

Noticias relacionadas y más

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EEUU detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
  2. Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
  3. La Cartuja, pendiente de la borrasca Leonardo: el alcalde de Sevilla 'valora' con la Federación si se juega el Betis-Atlético
  4. Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
  5. Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
  6. La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
  7. Vuelta al cole y suspensión de clases en Andalucía tras la borrasca Leonardo, municipio a municipio
  8. La Cartuja, a prueba de la borrasca Leonardo: el Betis-Atlético sigue en pie y apunta a otro récord de público

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla vuelve a anticipar la Semana Santa con la segunda edición de ‘Reza Sevilla’ en Fibes

En directo, Juanma Moreno visita Huétor Tajar, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y anuncia nuevas medidas

En directo, Juanma Moreno visita Huétor Tajar, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y anuncia nuevas medidas

Aumentan a cuatro los embalses en nivel rojo de la provincia de Sevilla a pocas horas de la llegada de la borrasca Marta

Aumentan a cuatro los embalses en nivel rojo de la provincia de Sevilla a pocas horas de la llegada de la borrasca Marta

DIRECTO | Sorteos de Copa del Rey y de la Reina

DIRECTO | Sorteos de Copa del Rey y de la Reina

Lora del Río y Tocina preparan posibles desalojos ante la crecida del Guadalquivir por la borrasca Leonardo

Lora del Río y Tocina preparan posibles desalojos ante la crecida del Guadalquivir por la borrasca Leonardo

DIRECTO | Juanma Moreno visita zonas inundadas en Huétor Tájar (Granada)

Tracking Pixel Contents