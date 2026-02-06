Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoCausas desalojo GrazalemaGuía turística CádizPremio estudiante granadinaBorrasca sábado AndalucíaGiralda SevillaComparsa sevillana COAC 2026Ampliación Feria Sevilla
instagramlinkedin

Manipulación digital

La IA catapulta la desinformación sobre Epstein al crear "en segundos" imágenes falsas del pedófilo junto a Trump o Mamdani

El estudio desvela cómo Grok, de Elon Musk, o Gemini, de Google, permiten producir bulos visuales sobre el delincuente sexual ya fallecido, mientras que ChatGPT rechazó las peticiones de recrear imágenes que impliquen casos de abuso sexual

Imágenes falsas generadas por Ia que muestran a políticos y empresarios junto al pedófilo convicto Jeffrey Epstein.

Imágenes falsas generadas por Ia que muestran a políticos y empresarios junto al pedófilo convicto Jeffrey Epstein. / NewsGuard

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

La inteligencia artificial ha hecho que la expresión "ver para creer" esté cada vez más desfasada. Un reciente estudio advierte que herramientas generativas comerciales como Grok o Gemini son capaces de crear "en segundos" imágenes hiperrealistas pero falsas en las que aparece el pedófilo convicto Jeffrey Epstein junto a mandatarios como Donald Trump o Emmanuel Macron.

El experimento, llevado a cabo por el observatorio estadounidense contra la desinformación NewsGuard, demuestra la facilidad con la que se puede engañar al gran público. Algo que ya está ocurriendo. La agencia AFP ha detectado que usuarios de redes sociales están compartiendo imágenes falsas del delincuente sexual socializando con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuando era solo un niño. Bulos visuales esparcidos por grupos de extrema derecha y con millones de visualizaciones en plataformas como X que están ganando terreno a la verdad.

Grok, de Musk

NewsGuard ha solicitado a tres programas de generación de imágenes mediante IA que creen fotos de Epstein con cinco dirigentes. Grok Imagine, desarrollada por xAI, empresa propiedad de Elon Musk, produjo "falsificaciones convincentes en segundos".

Gemini, de Google

Gemini, de Google, se negó a generar imágenes falsas en las que apareciese Trump, pero no tuvo ningún problema en hacerlo con otros políticos como Macron, el primer ministro israelí Binyamín Netanyahu, presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el primer ministro británico Keir Starmer.

ChatGPT, de OpenAI

Según el estudio, la única herramienta comercial de IA generativa que rechazó las peticiones fue ChatGPT, de OpenAI. El chatbot respondió a la solicitud de los investigadores de NewsGuard indicando que "no puede crear imágenes que involucren a personas reales con representaciones sexualizadas de menores o escenarios que impliquen abuso sexual".

Noticias relacionadas

Archivo - Donald Trump y Jeffrey Epstein

Donald Trump y Jeffrey Epstein / Europa Press/Contacto/Epstein Estate/House Oversig

"Los hallazgos demuestran la facilidad con la que actores malintencionados pueden usar herramientas de imágenes de IA para generar falsificaciones verosímiles que se vuelven virales, y por qué las imágenes falsas se han vuelto tan habituales que resulta difícil distinguir las auténticas de las generadas por IA", señala el informe de NewsGuard.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
  2. Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
  3. La Cartuja, pendiente de la borrasca Leonardo: el alcalde de Sevilla 'valora' con la Federación si se juega el Betis-Atlético
  4. Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
  5. Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
  6. La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
  7. Vuelta al cole y suspensión de clases en Andalucía tras la borrasca Leonardo, municipio a municipio
  8. La Cartuja, a prueba de la borrasca Leonardo: el Betis-Atlético sigue en pie y apunta a otro récord de público

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla vuelve a anticipar la Semana Santa con la segunda edición de ‘Reza Sevilla’ en Fibes

En directo, Juanma Moreno visita Huétor Tajar, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y anuncia nuevas medidas

En directo, Juanma Moreno visita Huétor Tajar, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y anuncia nuevas medidas

Aumentan a cuatro los embalses en nivel rojo de la provincia de Sevilla a pocas horas de la llegada de la borrasca Marta

Aumentan a cuatro los embalses en nivel rojo de la provincia de Sevilla a pocas horas de la llegada de la borrasca Marta

DIRECTO | Sorteos de Copa del Rey y de la Reina

DIRECTO | Sorteos de Copa del Rey y de la Reina

Lora del Río y Tocina preparan posibles desalojos ante la crecida del Guadalquivir por la borrasca Leonardo

Lora del Río y Tocina preparan posibles desalojos ante la crecida del Guadalquivir por la borrasca Leonardo

DIRECTO | Juanma Moreno visita zonas inundadas en Huétor Tájar (Granada)

Tracking Pixel Contents