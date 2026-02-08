Reino Unido
Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein
Morgan McSweeney deja su cargo por su papel en el nombramiento de Peter Mandelson, que fue destituido en septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto
EFE
Londres
Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió este domingo por su papel en el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, destituido el pasado septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.
- La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
- Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche
- Grandes constructoras sevillanas pujan por las obras para la transformación del entorno del Teatro Lope de Vega
- La ampliación de la Feria de Sevilla con 220 casetas más, en manos del Gobierno: debe ceder el suelo de Los Gordales
- Santiago García, hidrogeólogo: 'En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual
- El agua se acumula en el Charco de la Pava en Torre Triana, en la Cartuja: el Guadalquivir en aviso rojo en Sevilla capital
- Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: 'Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda
- Almonte prohíbe circular a vehículos y peatones por la borrasca Marta: 'El Rocío no admite más agua