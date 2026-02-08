Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reino Unido

Dimite el principal asesor de Starmer por el nombramiento como embajador en EEUU de Mandelson, vinculado con Jeffrey Epstein

Morgan McSweeney deja su cargo por su papel en el nombramiento de Peter Mandelson, que fue destituido en septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto

El primer ministro británico, Keir Starmer.

El primer ministro británico, Keir Starmer. / EP

EFE

Londres

Morgan McSweeney, principal asesor del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió este domingo por su papel en el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, destituido el pasado septiembre por sus vínculos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

