Lutnick, secretario de Comercio de Trump, admite que viajó a la isla de Epstein

El escándalo por las relaciones de los poderosos con el pederasta y explotador sexual Jeffrey Epstein avanza como un alud, con más y más nombres dando fuerza a una avalancha que extiende también la indignación social y política. Este martes quien se ha visto en el centro de la polémica ha sido el aliado de Donald Trump y secretario de Comercio en el Gobierno del republicano, Howard Lutnick, que ha tenido que admitir que viajó a la isla privada del pederasta en el Caribe, contradiciendo declaraciones previas.

Lutnick, que fue presidente de la empresa de servicios financieros Cantor Fitzgerald y una vez fue vecino de Epstein en Nueva York, ha hecho la admisión en una comparecencia ante un subcomité del Senado y entre llamadas crecientes por parte de legisladores a que dimita. Esas peticiones de dimisión se han intensificado después de que su nombre apareciera en la última ronda de tres millones de páginas de documentos sobre el caso que se hicieron públicos el 30 de enero.

La isla

En el pasado Lutnick había dicho que se había alejado de Epstein en 2005 y este mismo martes insistía en su testimonio en que "apenas lo conocía" pero en los documentos ahora desclasificados se comprueba que no es cierto. Y Chris Van Hollen, un senador demócrata, le ha recordado que "hizo creer a la gente creer que había cortado todo contacto con Epstein tras el encuentro de 2005, pero como seguro que sabe los archivos muestran una interacción muy diferente".

Los documentos muestran, por ejemplo, que Lutnick habló de una visita a Little Saint James, la isla privada de Epstein, en 2012, cuatro años después de que el depredador sexual fuera imputado por primera vez en Florida, y ha tenido que reconocer ese encuentro ante el Senado.

"Estaba en un barco con mi familia de vacaciones y comí con él", ha declarado Lutnick. "Mi esposa estaba conmigo, y mis cuatro hijos y niñeras. Había otra pareja que también estaba ahí, con sus niños, y tuvimos una comida en la isla, es cierto, por una hora".

En la declaración ha dicho que en aquella visita Ghislaine Maxwell no estaba en la isla y que no vio nada inapropiado.

La niñera

Lutnick también ha minimizado su contacto escrito con Epstein a "probablemente 10 correos en 14 años". Pero en uno de los correos en los que se le referencia es cuando un asociado de Epstein parece enviar al financiero el currículum de una de las niñeras de la familia Lutnick. "Estoy intentando cuadrar un horario… para que la conozcas", escribió el asociado al depredador sexual. El secretario de Comercio ha defendido que no sabe si la niñera llegó a tener esa reunión.

Lutnick ha asegurado también que en 14 años vio a Epstein "literalmente tres veces". "Es todo lo que puedo recordar y es todo lo que hay en los documentos. No los he analizado con miedo porque sé y mi esposa sabe que no he hecho absolutamente nada malo en ningún aspecto".

Las versiones y la mesa de masajes

A Lutnick le persiguen declaraciones que había hecho el año pasado y que ahora se demuestran falsas. Concretamente, en su aparición en un pódcast de 'The New York Post', contó que cuando él y su esposa se mudaron en 2005 al Upper East Side de Manhattan y su vecino era Epstein este les hizo un "tour de su casa". En esa visita les enseñó una mesa de masajes que tenía en el apartamento e hizo comentarios de índole sexual.

Según contó Lutnick, él se sorprendió del papel tan central de la mesa de masajes y le preguntó cada cuánto se daba un masaje. Epstein, según su relato, le dijo que cada día y "acercándose mucho dijo: y el tipo de masaje adecuado".

Lutnick, siempre según su versión, dijo que para cuando salieron de la casa él y su esposa habían tomado la decisión de que "no volvería a estar en la misma habitación que esa persona asquerosa". En 2012 estaban en la comida en la isla.

