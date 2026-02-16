Conflicto en Oriente Próximo
Indonesia prevé desplegar 1.000 militares en Gaza para el mes de abril
Las tropas, que se desplegarían en el marco del plan de paz ideado por EEUU, llevarían a cabo labores humanitarias
EP
Las autoridades de Indonesia han informado este lunes de que prevén el despliegue de un millar de militares en la Franja de Gaza para el próximo mes de abril como parte de la futura misión de paz dispuesta en el marco del plan de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.
Así lo ha expresado el portavoz del Ejército, Donny Pramono, que ha apuntado a que esta cifra ascendería hasta un total de 8.000 efectivos de cara al mes de junio. Además, ha recalcado que la función de estas tropas será "humanitaria" y ha descartado cualquier intervención en combates.
En este sentido, ha aseverado que el Gobierno aún espera un acuerdo entre las partes involucradas para establecer el lugar exacto de este despliegue, según informaciones recogidas por el portal de noticias Republik Merdeka.
